Primeros cortes de tráfico en Gamarra para construir la estación del metro de La Trinidad

Las obras del metro entran de lleno en el entorno de Eugenio Gross. Aunque el eje principal todavía no se ha cerrado al tráfico, la ... excavación ya avanza desde el lateral de Gamarra. La ute integrada por FCC, Eiffage Infraestructuras y Canteras de Almargen, que acomete este segundo tramo de la prolongación hasta el hospital Civil y el futuro Regional por encargo de la Agencia de Obra Pública, ha habilitado el parque de la avenida de la Purísima como primer recinto de obras.

Ampliar Situación de los primeros desvíos de tráfico en la zona de Eugenio Gross. SALVADOR SALAS

En este punto, ya se están construyendo dos elementos fundamentales: por un lado, las pantallas de la rampa de excavación al interior del futuro túnel bajo Eugenio Gross. Y por otro, el recinto de la estación que irá en este punto, y que se ha bautizado como La Trinidad.

Por ello, la avenida de la Purísima se cortó ayer al tráfico, y así seguirá hasta que termine la ejecución de este segundo tramo. De manera que el parque quedará cerrado como recinto de obras para depositar la maquinaria, el acopio de materiales y los citados trabajos, según los datos aportados por la Consejería de Fomento de la Junta.

Accesos al barrio

Este avance trae consigo que la calle colindante al parque Marcelo del Olmo se ha convertido en una vía sin salida, con acceso exclusivo para los vehículos autorizados. Así, el itinerario motorizado está señalizado para los coches procedentes de Eugenio Gross, que pueden circular por la calle Eugenio Rioboo hacia las calles Manuel Aparicio y Jorge Loring.

El próximo martes, 14 de octubre, se dará una segunda vuelta de tuerca. Ese día está previsto ampliar el recinto de obras hasta la calle Eduardo San Martín, que se convertirá en vía sin salida desde la intersección con el pasaje Aranzazu hacia el este, y con acceso limitado sólo a vehículos autorizados.

El avance de las obras del tramo 2 del metro obligará en las próximas semanas a cortar el tráfico en plena calle Eugenio Gross

De nuevo, quedará un itinerario señalizado procedente de la calle General Blake por el pasaje Aranzazu, con giro a la izquierda en Eduardo San Martín y recorrido por las calles Rivas Fernández y Manuel Aparicio.

Todos estos desvíos de tráfico suponen una primera fase de las obras, antes del corte completo del eje principal por donde discurrirá el gran túnel del suburbano, bajo las calles Santa Elena y Eugenio Gross. La Junta asegura que estas medidas se están acometiendo con la colaboración de la Consejería de Fomento, la Agencia de Obra Pública de la Junta y el Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga.

A pie de calle, en todo el perímetro de las obras, se han colocado unos carteles que informan a los vecinos de los nuevos itinerarios para acceder con sus vehículos y a pie. Además, la Agencia de Obra Pública ha habilitado una oficina de atención al ciudadano para los residentes y los comercios de esta zona. En este sentido, el 29 de septiembre los responsables de la ejecución y del Ayuntamiento mantuvieron una reunión con los afectados, a quienes se explicaron los detalles de la planificación.

Los tres tramos a la vez

El tramo 2 de la prolongación del metro hasta el hospital Civil y el futuro Nuevo Hospital de Málaga da continuidad en la calle Santa Elena al primer tramo, actualmente también en ejecución, que discurre desde El Corte Inglés por debajo de la calle Hilera.

Esta segunda sección tiene una longitud de 653 metros y una inversión de 46,4 millones de euros, cofinanciados con fondos Feder de la Unión Europea. Además del túnel, se incluye también la construcción de la segunda estación que tendrá esta prolongación, llamada La Trinidad. Las otras dos paradas serán Hilera y Hospital Civil.

Sobre esta última, estará incluida en el tercer y último tramo en el que se ha dividido la obra, de 1,8 kilómetros en total. Esta se centrará en el tramo desde Eugenio Gross y bajo la calle Blas de Lezo, y está en fase de licitación, un proceso al que han concurrido 16 ofertas.

Por lo tanto, salvo retrasos en el calendario, todo apunta a que a mediados del año que viene los tres tramos estarán en ejecución en paralelo; con vistas a que los trenes puedan comenzar a circular con pasajeros desde El Corte Inglés hasta el Civil en el horizonte de 2030.