Calle cortada por las obras del metro en la barriada de Gamarra. SALVADOR SALAS

Primeros cortes de tráfico en Gamarra para construir la estación del metro de La Trinidad

Las obras del túnel del suburbano entran de lleno en la zona de Eugenio Gross con la ejecución de la rampa de excavación en el parque de La Purísima

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Martes, 7 de octubre 2025, 00:19

Las obras del metro entran de lleno en el entorno de Eugenio Gross. Aunque el eje principal todavía no se ha cerrado al tráfico, la ... excavación ya avanza desde el lateral de Gamarra. La ute integrada por FCC, Eiffage Infraestructuras y Canteras de Almargen, que acomete este segundo tramo de la prolongación hasta el hospital Civil y el futuro Regional por encargo de la Agencia de Obra Pública, ha habilitado el parque de la avenida de la Purísima como primer recinto de obras.

