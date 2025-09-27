Arranca la primera pantalladora en las obras del metro de Málaga en Eugenio Gross

La fase más dura de las obras de construcción del segundo tramo de la extensión del metro al hospital Civil (y el futuro Nuevo Hospital) ... comenzará el próximo mes de octubre. Para ello, la primera de las máquinas pantalladoras ha llegado a finales de esta semana, según informa la Consejería de Fomento de la Junta.

La llegada de este equipo permitirá el inicio de la construcción de los muros pantalla longitudinales, si bien los muretes guía ya se están acometiendo desde principios de septiembre en la barriada de Gamarra, que es donde han comenzado estas tareas.

Para ello, la ute integrada por FCC, Eiffage Infraestructuras y Canteras de Almargen, que acomete este tramo 2 (por un importe de 46 millones) por encargo de la Agencia de Obra Pública, ha adecentado el parque de la avenida de la Purísima como primer recinto de obras.

Además de los citados muretes, en este punto se está produciendo el acopio de materiales, de manera que la pantalladora se encuentra depositados allí, y se están acometiendo tareas de mantenimiento, a fin de comenzar con la ejecución de pantallas en el próximo mes, una vez que se haya completado la instalación de todos los equipos auxiliares.

La misma del tramo 1

Se trata de una de las dos máquinas pantalladoras con la que se ha estado trabajando en el primer tramo (Guadalmedina-Hilera), en el que en la actualidad se avanza en la ejecución de la losa de cubierta del túnel una vez finalizadas las pantallas de manera definitiva tanto en el paso subterráneo como en el recinto de la futura estación Hilera. Este movimiento ha sido posible gracias a un acuerdo entre las constructoras de uno y otro, con la supervisión de Fomento.

46 millones es el presupuesto del tramo 2 del metro en Eugenio Gross, encargado a la ute integrada por FCC, Eiffage Infraestructuras y Canteras de Almargen.

Además, en breves fechas también se trasladará el segundo equipo de pantalladoras al nuevo tramo, para continuar con el túnel en las calles Santa Elena y Eugenio Gross.

Las obras de ampliación del metro hasta el Nuevo Hospital, que se llevan a cabo con cofinanciación de los fondos Feder de la UE, ya se encuentran en ejecución en los tramos I y II; mientras que el tercer y último tramo en el que se ha dividido la obra civil, entre Eugenio Gross y Blas de Lezo, está en fase de licitación, proceso al que han concurrido 16 ofertas.