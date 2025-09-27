Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pantalladora recién llegada y acopio de materiales para la obra del metro en Gamarra. SUR

Arranca la primera pantalladora en las obras del metro de Málaga en Eugenio Gross

La excavación del segundo tramo del túnel hacia el hospital Civil comenzará en octubre en la barriada de Gamarra

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Sábado, 27 de septiembre 2025, 13:17

La fase más dura de las obras de construcción del segundo tramo de la extensión del metro al hospital Civil (y el futuro Nuevo Hospital) ... comenzará el próximo mes de octubre. Para ello, la primera de las máquinas pantalladoras ha llegado a finales de esta semana, según informa la Consejería de Fomento de la Junta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un acertante se lleva el bote de 130 millones de euros del Euromillones, que deja un millón en Málaga
  2. 2 Un butrón, una tienda de antigüedades y el blindaje inesperado de un viejo banco: crónica de un robo frustrado en Málaga
  3. 3 El Ayuntamiento de Málaga convoca este año 266 plazas de empleo público: éstas son
  4. 4 Acepta que unos desconocidos lo acerquen a su destino en coche y terminan apuñalándolo para robarle en Málaga
  5. 5 La universidad privada UAX Mare Nostrum inicia su andadura en Málaga con 500 alumnos en 17 titulaciones
  6. 6 Cambios en el tráfico en Málaga por procesiones y una prueba deportiva
  7. 7 La borrasca exGabrielle pone a Málaga en aviso por lluvias fuertes
  8. 8 Movilización cofrade en Málaga para encontrar de forma urgente un donante de médula para una niña de seis años
  9. 9 ¿Cuánto se gasta un fan de la San Diego Comic-Con Málaga?
  10. 10 La policía cree que el menor detenido por asesinato se equivocó de objetivo: «No cometáis el mismo error que en España»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Arranca la primera pantalladora en las obras del metro de Málaga en Eugenio Gross

Arranca la primera pantalladora en las obras del metro de Málaga en Eugenio Gross