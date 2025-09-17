Las obras para llevar el metro al Civil entran de lleno en Gamarra

El pica pica atrona y ya hace retumbar el suelo en la avenida de la Purísima, en la entrada a Gamarra desde Eugenio Gross. A ... pocos metros, en el interior de la popular barriada, los primero avances de la obra del segundo tramo de la ampliación del metro hasta el hospital Civil y el (futuro) Nuevo Hospital ya se dejan ver.

En el suelo se dibuja una zanja ancha y recta, y algunas vecinos se preguntan qué objetivo tiene. Pues bien, se trata del murete guía del primero de los muros pantalla que dará forma a la rampa de excavación, para la extracción de tierras y el vaciado del túnel, que irá enclavada en el actual parque de La Purísima.

Ampliar Otra perspectiva de las obras en la avenida de La Purísima. MORENO

Desde hace justamente una semana (en concreto, desde el 9 de septiembre) se están llevando a cabo estos elementos, necesarios para marcar por dónde tendrá que ir excavando y armando la pantalladora, según confirman desde la Consejería de Fomento de la Junta. La ute integrada por FCC, Eiffage Infraestructuras y Canteras de Almargen están a cargo de este tramo 2, por un importe de 46 millones de euros.

La calle Eugenio Gross estará cortada al tráfico durante dos años a partir del próximo mes de octubre, para lo que se han habilitado desvíos alternativos

Para ello, según adelantó la consejera de Fomento, Rocío Díaz, la semana pasada durante una visita a las obras, a finales de este mes se va a trasladar una pantalladora procedente del tramo 1, gracias a un acuerdo entre las constructoras de ambos. Los bataches (que son los tramos o módulos excavados por partes en los muros pantalla) arrancarán a primeros de octubre. Todavía tendrá que activarse una segunda máquina pantalladora, para avanzar más rápido en la ejecución del túnel en Eugenio Gross.

Además, se han talado varios árboles en la zona de Gamarra, lo que ha levantado críticas de los vecinos. Al respecto, desde la dirección de obra aclararon que son ejemplares de plátano de Indias que están enfermos y que era necesario retirar para acometer el túnel. En cambio, cuando acaben las obras la zona se repondrá con un mayor número de ejemplares, jóvenes y sanos, de los que ahora se han quitado.

Eugenio Gross, sin coches

Eugenio Gross estará cortada al tráfico durante dos años a partir del próximo mes de octubre. Durante el corte, que durará al menos hasta finales de 2027, se garantizará el acceso a viviendas y comercios, y se habilitarán pasos peatonales y para vehículos hasta sus garajes.

Pero antes de entrar de lleno a cortar el tráfico en este concurrido eje viario se tienen que terminar los desvíos alternativos. La clave en este punto es permitir el giro en Martínez de la Rosa, con el objetivo de que pueda circular sin problema una doble composición de autobús articulado.

El itinerario previsto cuando se corte Eugenio Gross irá desde la glorieta de Las Chapas, por la calle Doctor Escassi (Nueva Málaga) hacia Martínez de la Rosa, para conectar y continuar por Blas de Lezo. En esta zona, también se está estudiando la posibilidad de crear una bolsa de aparcamientos paliativos.

Por último, la Consejería de Fomento espera que a principios de 2026 estará adjudicado el tramo 3, y las obras comenzarán hacia el mes marzo. Por tanto, a partir de ese momento ya estarán los tres sectores en ejecución a la vez, al menos hasta que en 2027 finalice el primero de ellos.