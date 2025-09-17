Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trabajos en los primeros muretes guía en Gamarra. MORENO

Las obras para llevar el metro al Civil entran de lleno en Gamarra

Las constructoras ya acometen los muretes guía para las pantallas de la futura rampa de excavación en la avenida de La Purísima

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:20

El pica pica atrona y ya hace retumbar el suelo en la avenida de la Purísima, en la entrada a Gamarra desde Eugenio Gross. A ... pocos metros, en el interior de la popular barriada, los primero avances de la obra del segundo tramo de la ampliación del metro hasta el hospital Civil y el (futuro) Nuevo Hospital ya se dejan ver.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Entierran sin identificar el cadáver del buzo decapitado de Fuengirola
  2. 2 Se busca a Marc, un menor de 14 años desaparecido en Rincón de la Victoria
  3. 3 Un restaurante de Málaga, el más bonito de España para los usuarios
  4. 4 Queda inconsciente tras una reyerta en Marbella en la que fue atacado con un casco y agredió con un martillo
  5. 5

    Limò, un restaurante italiano donde toda la carta es sin gluten, abre en Málaga
  6. 6

    Netanyahu lleva al límite el pulso con Hamás e invade Gaza City hasta hacerla «arder»
  7. 7

    Robert Redford, el «rubiales» de Mijas que huyó de Hollywood
  8. 8 La policía investiga estafas en la reventa de entradas al concierto de Quevedo
  9. 9

    Estas son las empresas que compiten por ampliar la playa de los Baños del Carmen en Málaga
  10. 10 Mercadona abre ofertas de empleo fijo en Málaga con sueldos de hasta 2.280 euros al mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las obras para llevar el metro al Civil entran de lleno en Gamarra

Las obras para llevar el metro al Civil entran de lleno en Gamarra