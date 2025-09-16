Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Trenes de la serie Urbos 100 que se han incorporado al servicio del metro de Málaga. SUR

El metro de Málaga refuerza las frecuencias para la vuelta a clase de los estudiantes

La llegada de dos nuevos tienes permite pasar cada 4.45 minutos por las paradas en las horas punta de la mañana y de la tarde

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Martes, 16 de septiembre 2025, 09:32

Con la segunda quincena de septiembre llega el nuevo curso en los institutos y en las universidades, y también nuevas posibilidades para volver a clase ... en transporte público. El metro de Málaga acaba de recibir la autorización por parte de la Junta para poner en circulación dos de los tres convoyes que compró recientemente, y que ya se encuentran en el recinto de Talleres y Cocheras, junto a Los Asperones.

