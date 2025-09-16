El metro de Málaga refuerza las frecuencias para la vuelta a clase de los estudiantes

Con la segunda quincena de septiembre llega el nuevo curso en los institutos y en las universidades, y también nuevas posibilidades para volver a clase ... en transporte público. El metro de Málaga acaba de recibir la autorización por parte de la Junta para poner en circulación dos de los tres convoyes que compró recientemente, y que ya se encuentran en el recinto de Talleres y Cocheras, junto a Los Asperones.

La consecuencia es una mejora directa de la frecuencia de paso por las estaciones en las horas punta de la mañana y de la tarde, en ambas líneas. De esta forma, el intervalo de circulación se reduce hasta un mínimo de 4 minutos y 45 segundos. Hasta ahora, lo hacía cada cinco minutos. Así ocurre entre las 7.30 y las 9.45 horas de la mañana, y de 13.00 a 15.00 horas de la tarde, todos los días laborables, según los datos aportados por la Consejería de Fomento de la Junta.

Serán por tanto 15 segundos menos y, aunque pueda parecer un mínimo recorte, ello permitirá reducir el tiempo de espera de los viajeros en las estaciones. Hay que recordar que en los momentos de máxima saturación, especialmente en el arranque del curso, los vagones a veces llegan al 100% de su capacidad a las paradas intermedias y no admiten más viajeros. Estas mejoras también se aplicarán en otros momentos de máxima demanda del año, caso de la Navidad y de la Semana Santa.

Este avance ha sido posible una vez que la sociedad concesionaria Metro de Málaga ha recibido la autorización de puesta en servicio de dos convoyes por parte de la Agencia de Obra Pública, una vez que han terminado de forma favorable las pruebas de circulación. Por tanto, el suburbano ya cuenta con una flota total de 20 trenes. Y las mejoras se ampliarán en pocas semanas, una vez que culmine el proceso de autorización de la tercera y última unidad que se ha adquirido (hasta una flota total de 21 unidades).

21 trenes será la flota del metro de Málaga una vez que esté activa la última unidad que ha llegado, y que está en pruebas. Cabe recordar que la flota inicial era de 14, y se amplió a 18 para dar servicio al Centro. Ahora se ha tenido que volver a engrosar de forma anticipada ante el auge de este medio de transporte.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, valora este avance como «un reflejo del permanente compromiso de la Junta de Andalucía y de la sociedad concesionaria con la mejora en la calidad del servicio, a través de una revisión permanente de los aspectos que pueden favorecer la prestación de un servicio más eficiente para los usuarios, y en línea con el favorable comportamiento de la demanda».

Antes de tiempo

Lo cierto es que la concesionaria se ha visto obligada a ponerlos en circulación mucho antes de lo previsto ante el auge de la demanda. Inicialmente, estas tres máquinas estaban pensadas para cuando el suburbano llegara hasta el hospital Civil, en el horizonte de 2030. En cambio, desde Fomento admiten que esta segunda ampliación de la flota (ya hubo un primer refuerzo para la llegada a la Alameda Principal y El Corte Inglés), «se ha anticipado ante la favorable evolución de la demanda de viajeros en el ferrocarril metropolitano desde su llegada al Centro».

El metro transportó en el año 2024 a 18,26 millones de usuarios, un 34,2% más que en 2023. Y en el primer semestre del presente año, la demanda de viajeros se ha situado en 9,67 millones de usuarios, un 7,7% más. El análisis de la evolución de la demanda, sobre la hipótesis de que se mantenga el nivel de crecimiento en el segundo semestre del año, lleva a concluir que el suburbano malagueño puede quedarse en diciembre de este año a las puertas de los 20 millones.

Para ello, sirve aplicar esa misma tasa de crecimiento, del 7,7%, a los 9,27 millones que se subieron a este medio de transporte entre julio y diciembre. Ello daría como resultado 9,98 millones. Y la suma de los dos semestres resulta en un total de 19,65 millones.

Las nuevas máquinas han sido fabricadas por la firma española CAF y pertenecen a la serie Urbos 100. Una vez que esté toda la nueva dotación en funcionamiento, el parque móvil habrá pasado de las 14 unidades iniciales a 21.