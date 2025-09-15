Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las consejeras de Economía y Fomento, durante una reciente visita a las obras. SUR

El metro de Málaga termina los muros pantalla del primer tramo en la calle Hilera

Finaliza la fase de excavación del túnel que más molestias genera para los vecinos y comerciantes del entorno de El Corte Inglés

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:43

Las obras de prolongación del metro de Málaga hacia el hospital Civil y el Nuevo Hospital marcan hoy un nuevo hito. Tal y como anunció ... la consejera de Fomento, Rocío Díaz, hace apenas dos semanas, las constructoras responsables del primer tramo, Sando-Kerkros, han finalizado ya los trabajos de ejecución de las pantallas del túnel entre Guadalmedina e Hilera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consternación en Los Romanes por la muerte del motorista de 41 años fallecido en Riogordo
  2. 2 Pedro Sánchez anuncia la revocación de 8.000 pisos turísticos en Málaga y arropa a Montero en su carrera a la Junta
  3. 3

    ¿Por qué son tan peligrosas las avispas velutinas que han llegado a Málaga?
  4. 4

    La visita de Sánchez a unas VPO en Málaga desata una guerra de cifras: ¿quién paga realmente la obra?
  5. 5 Condenan al SAS por dejar un trozo de aguja a una paciente de Málaga en una operación
  6. 6

    El pequeño pueblo de Málaga que convierte sus calles en un museo eterno
  7. 7 Terral, taró y descenso de temperaturas en Málaga
  8. 8 Tragedia en Alicante: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  9. 9

    Ramón Mora, superviviente de una parada cardiorrespiratoria: «Estuve 21 minutos muerto y volví a la vida»
  10. 10

    Maquillalia, la desconocida empresa malagueña que revolucionó la cosmética online

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El metro de Málaga termina los muros pantalla del primer tramo en la calle Hilera

El metro de Málaga termina los muros pantalla del primer tramo en la calle Hilera