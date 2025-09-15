El metro de Málaga termina los muros pantalla del primer tramo en la calle Hilera

Las obras de prolongación del metro de Málaga hacia el hospital Civil y el Nuevo Hospital marcan hoy un nuevo hito. Tal y como anunció ... la consejera de Fomento, Rocío Díaz, hace apenas dos semanas, las constructoras responsables del primer tramo, Sando-Kerkros, han finalizado ya los trabajos de ejecución de las pantallas del túnel entre Guadalmedina e Hilera.

Se han concluido por tanto los 1.400 metros de pantallas del primer tramo, incluida la estructura primaria de la futura estación Hilera. De este modo, se pone fin a la parte más molesta para los vecinos y comerciantes del entorno de El Corte Inglés. «Una vez superada esta fase, nos centramos en conformar el túnel con el objetivo de empezar a recuperar el viario afectado por las obras a principios del próximo año», explica la consejera.

«El objetivo es empezar a recuperar el viario afectado por las obras a principios del próximo año» Rocío Díaz Consejera de Fomento de la Junta

Para la ejecución de esta fase se han empleado dos equipos de pantalladoras, más un tercero auxiliar que ha permitido acortar los ciclos de ejecución y minimizar las molestias derivadas de entrar en el horario nocturno, además de afrontar las particularidades del terreno en las zonas de mayor dureza.

Antes de tiempo

Rocío Díaz también destaca el buen ritmo de los trabajos, con la obra civil del primer tramo ejecutado en más de un 60%. Esta fase ha concluido hasta dos meses antes de lo previsto, según fuentes técnicas consultadas por SUR.

Tras la finalización de este hito constructivo, continúan los trabajos de ejecución de la losa de cubierta –que conforma la bóveda o techo del túnel. De esta, ya se han llevado a cabo los primeros metros que dan continuidad al túnel en la estación de Guadalmedina, y se está avanzando en el otro extremo del tramo, en la intersección de la calle Hilera con Santa Elena.

Ello supone el trabajo previo a la reurbanización y reposición del viario público afectado. Si se cumplen las previsiones, Málaga empezará a recuperar parte de estas calles a principios del próximo año.

En paralelo, también se está trabajando en las obras del segundo tramo, entre Hilera y Eugenio Gross, que se iniciaron en julio. Al margen de las labores de documentación y sondeos geotécnicos preliminares, se ha avanzado en el inventario e inspección de edificios colindantes, y se trabaja en la reposición de los servicios afectados (redes de suministro y saneamiento urbano). Además, la previsión es que en el mes de septiembre se incorpore a este tramo la primera máquina pantalladora, lo que permitirá en otoño iniciar los primeros muros pantalla del túnel y la futura estación La Trinidad.

El tercer y último tramo de la ampliación se encuentra en licitación, con 16 ofertas presentadas, y se ha adjudicado el proyecto constructivo para la arquitectura de estaciones e instalaciones. La prolongación del Metro de Málaga al Nuevo Hospital constará de un trazado de 1,8 kilómetros y tres estaciones. La obra civil se ha dividido en tres tramos, a lo que se sumarán los contratos comunes para la ejecución de la arquitectura e instalaciones y de la extensión de la señalización ferroviaria.

El presupuesto total estimado es de 244 millones de euros para todos los trabajos y contratos, cofinanciados con fondos europeos del programa operativo FEDER en Andalucía 2021-2027 y fondos propios de la Junta de Andalucía.