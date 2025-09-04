Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las consejeras de Fomento y Economía, durante la visita a las obras. Migue Fernández

El metro termina la fase más 'molesta' de las obras en la calle Hilera de Málaga

Los muros pantalla terminarán la próxima semana y empezarán a reabrirse las calles, aunque el tráfico no podrá volver hasta mediados de 2026

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:14

La fase más compleja y 'molesta' para los vecinos y comerciantes de la obra del metro en la calle Hilera está a punto de terminar. ... Con cuatro meses de adelanto con respecto al calendario previsto, la semana que viene se terminarán de hacer los tres muros pantalla que faltan en la calle Hilera, a la altura de Santa Elena (ya están al 98%). A continuación, turno para rematar la losa de cubierta, que ya está en marcha justamente en ese punto, y llegará el momento de recuperar el viario en superficie, mientras las máquinas continúan excavando el túnel ya desde el interior.

