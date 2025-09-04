El metro termina la fase más 'molesta' de las obras en la calle Hilera de Málaga

La fase más compleja y 'molesta' para los vecinos y comerciantes de la obra del metro en la calle Hilera está a punto de terminar. ... Con cuatro meses de adelanto con respecto al calendario previsto, la semana que viene se terminarán de hacer los tres muros pantalla que faltan en la calle Hilera, a la altura de Santa Elena (ya están al 98%). A continuación, turno para rematar la losa de cubierta, que ya está en marcha justamente en ese punto, y llegará el momento de recuperar el viario en superficie, mientras las máquinas continúan excavando el túnel ya desde el interior.

Las primeras aceras y algunos carriles volverán a ser transitables en el plazo de cuatro meses; aunque habrá que esperar al menos hasta mediados de 2026 para reabrir el tráfico, más o menos en toda su extensión, entre Armengual de la Mota y a lo largo de Hilera hacia Carranque.

«En este primer tramo estamos en el 60% de ejecución de la obra (53% del plazo). Este mismo mes vamos a completar todas las pantallas entre Armengual e Hilera, con lo que finalizamos los trabajos más molestos para los vecinos, con los que estamos haciendo un seguimiento exhaustivo», ha afirmado la consejera de Fomento, Rocío Díaz, durante una visita a los trabajos, acompañada por la consejera de Economía, Carolina España.

Se han acometido 1.400 metros lineales de pantallas, incluyendo la futura estación de Hilera. La consejera ha explicado que la ute concesionaria de las obras, Sando-Kerkros, ya está extendiendo la losa de hormigón de cubierta en la calle Santa Elena. «Si todo va bien, a principios del año 2026 Málaga empezará a recuperar parte de las calles afectadas».

Reposición de oeste a este

La reposición de las aceras y de algunas vías secundarias irá entonces avanzando de oeste a este, desde Santa Elena hacia El Corte Inglés. Conforme los trabajos vayan ganando terreno se estudiará con el Área de Movilidad del Ayuntamiento qué calles interesa que vuelvan a tener acceso, al menos para los vecinos; y la primera opción que ya se apunta es Esperanto. Además, se rehabilitarán algunos espacios para aparcamientos.

Mientras, la excavación interior de túnel comenzará a final de año, y la rampa de extracción, para la entrada y salida de los camiones y de la maquinaria, se producirá por el espacio destinado al edículo de la estación Hilera, junto a la escuela infantil Las Adelfas. Hacia enero de 2027 se espera que el tramo 1 esté finalizado.

Tramo 2

El segundo tramo, el que recorrerá Eugenio Gross, ya está también en plena ejecución. La semana que viene, en concreto, el 9 de septiembre, se empezarán a ejecutar los muretes guía para las pantallas, que se van a empezar a ejecutar con una pantalladora procedente del tramo 1 (gracias a un acuerdo entre las constructoras de ambos). Los bataches arrancarán en octubre.

Desde la semana pasada se están talando varios árboles en la zona de Gamarra, lo que ha levantado críticas de los vecinos. Al respecto, desde la dirección de obra aclaran que son ejemplares de plátano de Indias que están enfermos y que era necesario retirar para acometer el túnel; aunque cuando las obras terminen la zona se repondrá con un mayor número de ejemplares, jóvenes y sanos, de los que ahora se están talando.

Sobre los desvíos de tráfico, se está terminando ahora en el giro en Martínez de la Rosa, unas tareas que se están retrasando porque había varios servicios afectados, con el objetivo de que pueda girar una doble composición de autobús articulado. El itinerario previsto cuando se corte Eugenio Gross irá desde la glorieta de Las Chapas, por la calle Doctor Escassi (Nueva Málaga) hacia Martínez de la Rosa, para conectar y continuar por Blas de Lezo. En esta zona, también se está estudiando la posibilidad de crear una bolsa de aparcamientos paliativos.

Tramo 3

A principios de 2026 se espera que esté adjudicado el tramo 3, y las obras comenzarán hacia el mes marzo. Por tanto, a partir de ese momento ya estarán los tres sectores en ejecución a la vez, al menos hasta que en 2027 finalice el primero de ellos.

«Este verano hemos dado pasos decisivos en las obras del metro de Málaga, que demuestran el grado de compromiso del Gobierno andaluz», valora la consejera de Fomento. Así, a las obras en marcha añade el inicio del segundo tramo y la licitación del tercero y último; así como la adjudicación del proyecto para la arquitectura de estaciones e instalaciones.

Además, Díaz destacó el papel de la consejera de Economía para conseguir la financiación necesaria para que la obra no se pare. «El tercer tramo no se reflejaba en el Presupuesto (de la Junta) del año 2025, pero nos comprometimos en buscar esa financiación y se ha encontrado». Esta última fase, que será la más costosa (61 millones de euros) ha recabado 16 ofertas de utes que integran a casi 40 empresas.

Este verano se ha iniciado también el estudio para las futuras ampliaciones del suburbano malagueño, tal y como se comprometió el Gobierno andaluz. En este caso, se analiza si en la siguiente extensión será más factible prolongarlo hacia Ciudad Jardín; llevarlo hacia El Palo y Rincón o hacia el PTA y Campanillas.

En cuanto a la explotación, ya están en fase de pruebas tres composiciones nuevas de tranvías Urbos 100, que permitirán tras el verano reforzar las frecuencias de los servicios en las horas punta, sobre todo de cara al inicio del curso universitario, en el que también habrá una mayor oferta de plazas por la apertura de centros privados.