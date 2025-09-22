Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen aérea de las obras de urbanización de Cortijo Merino, ya muy avanzadas. Sur

Un nuevo barrio toma forma en Málaga: así es el cambio radical de los suelos de Amoniaco

La promotora Neinor inicia las obras de su primer edificio en un nuevo sector para 1.250 viviendas que no tiene resuelta aún la mejora de sus conexiones

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:05

Tras apenas un año de obras, la transformación de los suelos de Cortijo Merino, conocidos también por el ser el espacio que albergó la antigua ... fábrica de Amoniaco de Málaga, junto a Intelhorce, es una realidad palpable. Los trabajos de preparación este espacio para un nuevo barrio de 1.250 viviendas dejan ver ya las futuras calles y aceras de un sector residencial que completará su otra mitad cuando el Gobierno central ponga en marcha las obras del plan para construir más de 1.300 VPO en los terrenos de Buenavista, que se fusionarán con el entramado ya visible en los de Cortijo Merino.

Espacios grises

