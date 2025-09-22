Un nuevo barrio toma forma en Málaga: así es el cambio radical de los suelos de Amoniaco

Tras apenas un año de obras, la transformación de los suelos de Cortijo Merino, conocidos también por el ser el espacio que albergó la antigua ... fábrica de Amoniaco de Málaga, junto a Intelhorce, es una realidad palpable. Los trabajos de preparación este espacio para un nuevo barrio de 1.250 viviendas dejan ver ya las futuras calles y aceras de un sector residencial que completará su otra mitad cuando el Gobierno central ponga en marcha las obras del plan para construir más de 1.300 VPO en los terrenos de Buenavista, que se fusionarán con el entramado ya visible en los de Cortijo Merino.

La promotora Neinor, que se hizo con la mayor parte de los derechos para edificar pisos de renta libre, tira del carro del cambio de este enclave, donde ha empezado a ejecutar el primero de sus edificios. Se trata de una promoción de 168 viviendas, a la que seguirá una segunda de otros 168 pisos (está previsto que comience en octubre) y una tercera de 93. Bautizadas como Creative Homes Bulevar, las dos primeras tienen fachada hacia el bulevar que, en paralelo al eje de la antigua carretera de Cártama, centra este nuevo desarrollo residencial con unos 13.770 metros cuadrados de zonas verdes y equipamientos deportivos.

De la primera promoción de Neinor que ya está en obras, se han vendido el 50% de los pisos, con precios (incluidos dos aparcamientos y trasteros) desde los 259.000 euros más IVA (10%) para la vivienda más barata de un solo dormitorio, o los 340.000 euros más IVA de la más económica de dos dormitorios, hasta el medio millón de euros que rondan las de tres y cuatro dormitorios. Las de tres oscilan entre 405.000 y 654.000 euros más IVA, y las de cuatro entre 568.000 y 791.000 euros más IVA. De este último precio, la más cara, un ático de cuatro dormitorios, se ha vendido ya a un empresario local.

El director de Neinor Homes para Andalucía, Alberto Salamanca, ha explicado que la mayor parte de los compradores son clientes locales, ya que apenas si hay extranjeros interesados, y que la mitad aproximadamente han adquirido uno de estos pisos como inversión. «La segunda fase ya tiene un nivel de reservas del 30% y esperamos poder entregar las viviendas de la primera a finales de 2027», apunta Salamanca, quien recuerda que todos residentes de los 429 pisos de Neinor en la zona podrán hacer uso de un espacio común con piscina climatizada, gimnasio, sala de cine y espacio de trabajo compartido, en la planta baja de la segunda fase, que se acabará para principios de 2028.

Alberto Salamanca señala las promociones de Neinor en la maqueta de Cortijo Merino.

Otra promotora presente en este nuevo sector residencial es Nuovit, con un conjunto de 165 viviendas que construirá entre el futuro bulevar central y la antigua carretera de Cártama. Según han señalado desde esta empresa, ya tienen la licencia de obras y su intención es iniciarlas este mismo mes o en octubre. En este caso, son pisos que oscilan entre los 366.795 euros más IVA para un dormitorio (70 metros cuadrados) y los 888.030 euros más IVA para cuatro dormitorios (193 metros cuadrados).

Los de dos y tres dormitorios superan los cuatrocientos mil euros. Nuovit ha adjudicado la mitad de sus viviendas a compradores que en un alto porcentaje (el 70% según los informes de la empresa) son residentes en Málaga, con una edad media de 46 años. Los clientes de Madrid representan el 9%.

Por su parte, la sociedad Reina Marín, impulsora inicial de la transformación de este ámbito conserva una parcela para otros 93 pisos, así como el espacio para un centro comercial de 11.450 metros cuadrados construidos. En este caso, las obras no van a ser tan inmediatas porque el proyecto de viviendas está pendiente de la aprobación definitiva de su ordenación por parte del Ayuntamiento, y el pasado mes de julio presentaron a la Gerencia de Urbanismo el expediente para el centro comercial, para el que ya están hablando con varios operadores, entre ellos una cadena de supermercados.

No obstante, este nuevo barrio para Málaga, en el que también se van a levantar 562 VPO en solares cedidos por el Ayuntamiento a promotoras privadas, se está empezando a construir sin que todavía estén totalmente resueltas las mejoras para sus conexiones, que llevan años previstas en el planeamiento y que corresponden a las administraciones públicas. La principal de todas es el desdoblamiento de la avenida de Ortega y Gasset desde la rotonda de Intelhorce hacia su confluencia con la Hiperronda. Aunque es una carretera de titularidad autonómica, el Gobierno andaluz se ha desentendido hasta ahora de ejecutar este proyecto, que ya ha sido asumido por el Ayuntamiento en el plan de infraestructuras que tiene en tramitación, si bien lo financiará en un 50% con las aportaciones económicas de los promotores.

El Ayuntamiento y la Junta no han concretado aún el desdoblamiento de la antigua carretera de Cártama y un paso bajo la autovía del Guadalhorce

Por otra parte, tampoco está resuelta la conexión de los suelos de Cortijo Merino hacia el norte, mediante un nuevo paso inferior bajo la autovía del Guadalhorce que comunicará la nueva avenida norte-sur que las empresas del sector ya están realizando dentro de las obras de urbanización (y que se quedará sin uso, como fondo de saco para aparcamientos) con los viales de la ampliación del campus de Teatinos. La Gerencia de Urbanismo ha valorado esta actuación en más de cinco millones de euros que saldrían de la caja común en la que ingresan las promotoras el dinero que les reclama el Consistorio para su plan de infraestructuras. Sin embargo, todavía no está claro cuándo ni cómo se va a realizar este paso inferior que el Ayuntamiento tendrá que coordinar con la Junta, titular de la autovía bajo la que se construirá.

Debajo de esa autovía sí cruza ya un paso todavía terrizo que se dejó hace años para una futura conexión entre los suelos de Amoniaco y los de la Universidad. Neinor va a acondicionar ese paso para que pueda tener un uso peatonal, de forma que los futuros vecinos de Cortijo Merino puedan ir al menos andando hacia la zona de las nuevas facultades, donde existe una parada del metro.