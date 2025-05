Sin noticias de las cien VPO de Lagunillas: el proyecto sigue en suspenso después de dos años

Después de que la Junta de Andalucía haya aprobado la inclusión de proyectos residenciales de viviendas asequibles en su oficina aceleradora de proyectos, una actuación de VPO que anunció hace ya dos años ... en Málaga sigue en suspenso, bloqueada por la burocracia urbanística. Se trata de la operación para construir un centenar de viviendas protegidas en unos solares y edificios vacíos que existen entre las calles Lagunillas y Victoria. Hace ya dos años que el Gobierno andaluz cedió por concurso este espacio a la promotora de capital sueco Lagoom Living para que realizara un proyecto de un centenar de viviendas protegidas que iba a ser heredero del que se diseñó en este mismo enclave dentro del fallido plan de las 'tecnocasas'.

En abril de 2023, en vísperas de las elecciones municipales de aquel año, los responsables políticos de la Junta y el Ayuntamiento convocaron a los medios de comunicación para anunciar que esta actuación de vivienda protegida se desbloqueaba tras años de parálisis. Sin embargo, la realidad es que la intervención sigue sumida aún en la maraña burocrática, y todo apunta a que está aún lejos la construcción de los edificios que vendrán a regenerar y coser toda esta trama urbana dominada ahora por solares y construcciones ruinosas.

El inicio del proyecto depende todavía de que se realicen nuevos sondeos arqueológicos exigidos por la delegación de la Consejería de Cultura y, para ello, la Gerencia Municipal de Urbanismo debe autorizar primero demoliciones de edificaciones de la zona que no se van a mantener y que deben desaparecer para que puedan ejecutarse las prospecciones. A consultas realizadas por SUR, desde el Ayuntamiento han informado de que los permisos para esas demoliciones están a la espera de recibir un último visto bueno de la delegación de la Consejería de Cultura, después de que la promotora Lagoom haya subsanado una documentación relativa al proyecto de ejecución. «Urbanismo remitirá esa documentación a Cultura para que informe como paso previo a la concesión de la licencia», han apuntado fuentes municipales.

El arquitecto Salvador Moreno Peralta abandona el proyecto

Así, hasta que no se resuelva esa cuestión, no podrán iniciarse los primeros trabajos para un proyecto de VPO que sumará 101 viviendas en total y que, según ha podido conocer este periódico, ha dejado su inicial ideólogo, el arquitecto Salvador Moreno Peralta, quien realizó el diseño de las 'tecnocasas' que la Junta iba a promover en este lugar a raíz de un plan que se fraguó hace 20 años y que no llegó a prosperar. Diferencias con los responsables de la promotora Lagoom Living han llevado a este veterano profesional a no continuar en este proyecto, que ahora será dirigido por otros técnicos.

En cualquier caso la intención de esta empresa inmobiliaria es poder iniciar cuanto antes las actuaciones para construir las cien VPO de Lagunillas, en edificios de planta baja más tres, y regenerar este enclave con nuevas zonas ajardinadas. Todo ello sobre varias plantas de sótano para aparcamientos cuya ejecución está condicionada a los resultados de los sondeos arqueológicos que se van a acometer en la zona. De lo que arrojen esas prospecciones dependerá el avance de un proyecto de pisos protegidos de alquiler cuyos precios oscilarán entre los 375 a 450 euros de horquilla mensual para un piso de un dormitorio, y los 475 a 600 euros para uno de dos dormitorios.

Ampliar Imagen virtual del proyecto de VPO de Lagunillas, visto desde arriba. Sur

Por otra parte, Lagoom Living sigue avanzando en las obras para construir 530 VPO de alquiler en unos suelos cedidos por el Ayuntamiento al oeste del campus de Teatinos, y también tiene en cartera un proyecto de 57 pisos protegidos de alquiler en el solar en la calle Gigantes, junto a Carretería, para el que está tramitando un expediente urbanístico. Más avanzado está su plan para construir un total de 292 pisos de alquiler en la nueva urbanización de Distrito Zeta, al este de Intelhorce. La Gerencia Municipal de Urbanismo ya ha concedido la licencia de obras para un primer conjunto de 90 de esas viviendas, con un plazo de ejecución de unos treinta meses.