Nico Sguiglia, a Dani Pérez: «¿Pretende solucionar sus problemas a nivel interno debilitando a la izquierda?»

No se han hecho esperar. Desde bien temprano los WhatsApps de los concejales del Ayuntamiento de Málaga, unos y otros, ardía con la propuesta del portavoz socialista, Dani Pérez ... , para que se ponga en marcha un acuerdo de la junta de portavoces de junio de 2023 con el objetivo de que los grupos minoritarios del Ayuntamiento, Vox y Con Málaga, pierdan una moción en el pleno de la ciudad, lo que les restaría capacidad de respuesta política frente al equipo de gobierno del PP. En realidad, el PP mantendría cuatro mociones, el PSOE, conservaría las tres que tiene en la actualidad, y Vox y Con Málaga, bajarían de tres a dos iniciativas. Cuando se dio el visto buena a esta propuesta en la junta de portavoces, sin luz ni taquígrafos porque son a puerta cerrada, la portavoz de Con Málaga entonces, Toni Morillas, votó en contra.

Ni el portavoz de Con Málaga, ni la viceportavoz, Nico Sguiglia y Toni Morillas, respectivamente, han querido dejarla pasar y desde bien temprano han subido sus reflexiones a redes criticando con dureza esta propuesta. Sguiglia se pregunta si Dani Pérez «pretende solucionar sus problemas a nivel interno debilitando a la izquierda». Los concejales de Con Málaga son conscientes de todos los procesos de cambio que ha habido en el PSOE, en donde Pérez ha perdido el liderazgo de la secretaría provincial, y por eso argumentan: «La solución no pasa por quitarnos una moción. Nadie va a entender que Dani Pérez busque fortaleza debilitando el espacio de la izquierda. ¿En qué ayuda esto al cambio en Málaga?».

Morillas, por su parte, ha indicado que el electorado de izquierdas no va a entender que el portavoz socialista dedique sus esfuerzos a «este politiqueo y a meterle el dedo en el ojo a la izquierda, que lo que hace en realidad es darse un tiro en el pie». Morillas indicaba que Con Málaga es el único grupo que presenta preguntas plenarias, y que realizan un trabajo riguroso. «Somos el grupo que lidera la oposición teniendo sólo dos concejales», argumentaba explicando que es «descorazonador» que estas sean las prioridades del grupo socialista teniendo Málaga tantos problemas. «Estas no son las prioridades de la ciudadanía; es descorazonador y desconcertante que el grupo mayoritario de la oposición se dedique al politiqueo y a las pequeñas miserias con los problemas de vivienda que hay, con como están los barrios...».

Ni Sgugilia ni Morillas entienden que el PSOE se dedique a quitarles una iniciativa con ayuda del PP y de Vox (ambos grupos estuvieron de acuerdo en la junta de portavoces), aunque en el caso de Vox estaban recién aterrizados en el Ayuntamiento de Málaga, y no parece que se dieran mucha cuenta en su día de lo que podría suponer perder esta capacidad de presentar iniciativas políticas al pleno.

«Es que de verdad que yo no sé qué gana quitándonos una moción», se preguntaba insistentemente el portavoz de Con Málaga, Nico Sguiglia, que aseguraba que tenía una reunión pendiente con Dani Pérez. «Con dos concejales somos más oposición que diez», puntualizaba, «por firmeza, por oratoria, por debate, tenemos más peso en la oposición al PP que el PSOE, y no son pocas las veces que los concejales populares nos contestan a Toni y a mí pese a que la moción es socialista», apuntaba Sguiglia. «Quedan bastante mal con su base social y con su electorado, que no va a entender esto de ninguna de las maneras. El único objetivo es darnos una patada en la espinilla», que añadía Morillas. Por último, Sguiglia esperó que Dani Pérez reflexionase y reconsiderase su postura, «y si quiere fortalecer al PSOE que lo haga por otra vía, y no restando al espacio de la izquierda».

El portavoz socialista, Dani Pérez, reclama este cambio, como publica hoy este periódico, desde el mandato municipal pasado (2019-2023), indicando que no pueden tener el mismo peso en el pleno los partidos que más representación municipal tienen, es decir más concejales que los que menos poseen. Para refrescar la memoria: el PP tiene 17 concejales (tres más que en 2019), el PSOE, 10 concejales (dos menos que en 2019), Con Málaga, 2 concejales (uno menos), y Vox, con 2 concejales, es la primera vez que obtiene representación municipal.

En el Ayuntamiento de Málaga venía siendo habitual que todos los grupos, a excepción del equipo de gobierno, tuviesen las mismas mociones, pero eso es con lo que no está de acuerdo el portavoz socialista, que incide en que la proporcionalidad debe ser una máxima. «No es lo mismo tener 10 concejales que 2, es una cuestión de representatividad», indicaba. «En otros ayuntamientos y en la propia Diputación de Málaga está recogida la proporcionalidad porque se ajusta a una norma, algo sensato. Actualmente se está vulnerando el principio de proporcionalidad en el Ayuntamiento de Málaga», añadía.