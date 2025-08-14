La patronal de las viviendas turísticas «aplaude» la moratoria de tres años en Málaga frente a la prohibición o limitación

La patronal del sector de las viviendas turísticas, la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVAPRO) «aplaude» sorpresivamente la decisión del Ayuntamiento de Málaga, el ... freno o moratoria para este tipo de alojamientos durante tres años en Málaga capital para compatibilizar los usos residenciales con los turísticos, una medida que se aprueba este jueves en la junta de gobierno local y que presentó ayer el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, junto a la concejala de Urbanismo, Carmen Casero. El entendimiento entre la patronal y el Ayuntamiento se ha producido desde marzo hasta la fecha, ya que anteriormente AVVAPRO se mostraba en contra de esta medida, que De la Torre prometió en octubre del año pasado.

El Ayuntamiento de Málaga va a iniciar la modificación del PGOU para regular los usos de estas viviendas y la medida cautelar para que se mantengan las garantías jurídicas es esta moratoria de tres años (vía decreto de vivienda de la Junta), que ha sido llamativamente bien acogida por el sector, que dice buscar el acuerdo con el Consistorio para «una fórmula equilibrada y de consenso para la integración de la vivienda turística de manera armónica en la ciudad, frente a su limitación o prohibición».

La patronal muestra su disposición a seguir trabajando con el Ayuntamiento, «así como el resto de actores del sector a partir del mes de septiembre en esa dirección», con el objetivo de llegar a un entendimiento y consenso para que se modifique el planeamiento urbanístico de la ciudad.

Juan Cubo, el presidente de AVVAPRO, ha valorado positivamente que Málaga sea «la primera gran urbe urbanística en la que se aplicará esta normativa para ordenar el alquiler vacacional e integrarlo de manera armónica en su funcionamiento diario y su economía», y se muestra a favor de esta ordenación en vez de la limitación o la prohibición.

La patronal, a su vez, no ha dudado en agradecer al Ayuntamiento de Málaga su esfuerzo en esta nueva regulación sectorial y urbanística, así como «su disposición y buen hacer a lo largo de este proceso».

La citada asociación, AVVAPRO, es una organización de empresas, profesionales y propietarios dedicados a la gestión de viviendas y apartamentos turísticos en Andalucía, y representa a través de sus miembros a 15.000 viviendas y apartamentos turísticos y cerca de 72.000 plazas de alojamiento repartidas en toda Andalucía.