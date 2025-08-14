Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El presidente de AVVAPro, Juan Cubo.

La patronal de las viviendas turísticas «aplaude» la moratoria de tres años en Málaga frente a la prohibición o limitación

La asociación empresarial AVVAPRO se pone a disposición del Consistorio para buscar «una fórmula y de consenso» que integre a los pisos turísticos en el PGOU

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Jueves, 14 de agosto 2025, 11:16

La patronal del sector de las viviendas turísticas, la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVAPRO) «aplaude» sorpresivamente la decisión del Ayuntamiento de Málaga, el ... freno o moratoria para este tipo de alojamientos durante tres años en Málaga capital para compatibilizar los usos residenciales con los turísticos, una medida que se aprueba este jueves en la junta de gobierno local y que presentó ayer el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, junto a la concejala de Urbanismo, Carmen Casero. El entendimiento entre la patronal y el Ayuntamiento se ha producido desde marzo hasta la fecha, ya que anteriormente AVVAPRO se mostraba en contra de esta medida, que De la Torre prometió en octubre del año pasado.

