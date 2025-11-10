Maida Rodríguez, impulsora de los pictogramas de la EMT: «Los pasajeros en Málaga ya viajan del elefante al camaleón»

La ciudad de Málaga y su servicio público de transportes, la EMT, han sido pioneros en la señalización de las paradas del autobús con pictogramas, ... dentro de un amplio programa de fomento de la accesibilidad cognitiva que le ha valido el apoyo de los fondos Next Generation de la UE.

La psicóloga Maida Rodríguez Roca ha sido la encargada de dirigir este proyecto, que ha contado con la colaboración de ONGs como Teléfono de la Esperanza, Aproinla, Málaga Acoge y las comisiones de personas mayores de la ciudad, entre otros. Todo ello, con el objetivo de evaluar y validar su utilidad.

Y es que el objetivo de la iniciativa es hacer las paradas comprensibles para todo tipo de personas que tengan problemas de comprensión lectora. «Esto está hecho para extranjeros, para personas mayores y para niños que no saben leer», explica, y añade: «Ahora pueden identificar su parada, porque yo me subo en el vapor o en el elefante y me bajo en el camaleón y no tengo que leer, me la he aprendido así que es más fácil que saber que voy a Emilio Thuiller, por ejemplo».

Los 1.100 pictogramas diferentes, que han sido diseñados por Sergio Palau, uno de los máximos especialistas en esta materia, están hechos exclusivamente para la ciudad, y cumplen los criterios gráficos para que sean comprensibles y perceptibles a una distancia de unos 20 metros.

«Málaga es la única ciudad de España y de Europa que tiene una implantación de este calibre» Maida Rodríguez Roca Directora del proyecto

Maida Rodríguez Roca destaca que esta es una intervención de accesibilidad cognitiva pionera en España y en Europa. «Gracias a la voluntad expresa del Ayuntamiento, Málaga es la única ciudad de España y si te digo hasta de Europa que tiene una implantación a este nivel y de este calibre».

Referencias históricas y de patrimonio

Dentro de los 1.100 pictogramas hay una batería de imágenes que tiene que ver con hitos patrimoniales, así como con la memoria de las personas mayores y urbana. Por ejemplo, la parada de la plaza de la Victoria, conocida popularmente como Jardín de los Monos, tiene dos simios representados.

«Eso es una información significativa para los que somos de aquí, que dicen: 'Me bajo en los monos'». Como esta hay muchas otras connotaciones, detalles, gestos y guiños. Así ocurre en las paradas de la zona donde antiguamente hubo fábricas, caso del paseo marítimo de Pacífico. O en la calle Mármoles, representado por unos caramelos porque allí hubo una fábrica de dulces.

También la Colonia Santa Inés está representada por la antigua factoría de cerámica. O un torreón en Torre Atalaya. «El catálogo tiene guiños que son muy identificativos de Málaga, es decir, tú sabes que estás en Málaga cuando ves determinados pictogramas, aunque no en todos los casos ha sido posible encontrar referencias de este tipo».