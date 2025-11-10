Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La parada «elefante» de la EMT de Málaga, en la avenida Ortega y Gasset. JOSÉ LUIS ESCUDERO

Maida Rodríguez, impulsora de los pictogramas de la EMT: «Los pasajeros en Málaga ya viajan del elefante al camaleón»

La directora del proyecto de señalización visual de las paradas asegura que las imágenes están diseñadas para facilitar la vida a mayores, niños, extranjeros y otras personas con dificultades de lectura

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:14

La ciudad de Málaga y su servicio público de transportes, la EMT, han sido pioneros en la señalización de las paradas del autobús con pictogramas, ... dentro de un amplio programa de fomento de la accesibilidad cognitiva que le ha valido el apoyo de los fondos Next Generation de la UE.

