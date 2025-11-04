¿Qué son los enigmáticos símbolos que han aparecido en algunas paradas de la EMT en Málaga?

Desde hace semanas están apareciendo en las marquesinas de la EMT de la zona de Juan XXIIII, Ortega y Gasset y camino de San Rafael ... una serie de logos con figuras llamativas, en las que aparecen, por ejemplo, hadas, peines, barajas de naipes, elefantes... Este despliegue ha generado confusión entre algunos usuarios, que se han dirigido a este periódico para preguntar de qué se trata.

Ampliar Montaje con varios de los pictogramas en las marquesinas, recopilados por Escudero. JOSÉ MARÍA MARÍN

De hecho, en el barrio se especula estos días con la posibilidad de que sea una campaña de publicidad o una acción de marketing de alguna empresa, que haya contratado estos espacios. Pero nada más lejos de la realidad. La verdadera razón es mucho más profunda, pues se trata de una iniciativa del Ayuntamiento de Málaga para impulsar la integración de las personas que viven con algún tipo de Trastorno del Espectro Autista (TEA). De hecho, este proyecto está subvencionado por los fondos europeos Next Generation.

Los pictogramas son herramientas visuales que ayudan a las personas con TEA a comunicarse, seguir rutinas y comprender mejor su entorno. De este modo, la EMT se ha implicado para facilitar la movilidad de estos usuarios, esencialmente, señalando los destinos a los que se dirigen con este nuevo código de imágenes, según informa el Ayuntamiento de Málaga.

Conforme a este plan, la empresa municipal está desplegando en sus marquesinas una red de pictogramas accesibles que permiten identificar referencias de su entorno, fruto de una colaboración entre las áreas municipales de Movilidad y de Derechos Sociales con asociaciones y entidades que promueven la accesibilidad como Aproinla, el Teléfono de la Esperanza, Málaga Acoge y la Sociedad Federada de Personas Sordas.

De este modo, Málaga se ha convertido en la primera ciudad en implementar un sistema de este tipo en todas las líneas de su red de autobuses urbanos, que consta de 1.100 paradas. El proyecto forma parte de la segunda fase del plan 'Málaga Saludable' que el Ayuntamiento presentó a la convocatoria de fondos Next Generation EU del Ministerio de Transportes. La inversión prevista es de 45.450 euros (el 90% a cargo de fondos europeos).

La nueva señalización en Málaga une el nombre de la parada a una imagen para facilitar su identificación por todos los usuarios

Cuando esté completado el despliegue, todas las paradas de la EMT van a estar señalizadas a través de pictogramas, de forma que el nombre de la parada vaya siempre unido a una imagen específica, que se ha desarrollado en exclusiva para la ciudad de Málaga atendiendo a criterios de accesibilidad cognitiva y perceptiva.

¿Qué significan los símbolos?

En algunos casos son más o menos evidentes, caso de las imágenes alusivas a los centros médicos, representados por estetoscopios, cruces y huesos, en el entorno del Care de Barbarela. También ocurre con una parada de Santa Julia, cercana a la antigua prisión y simbolizada por una fachada que recuerda mucho a este edificio histórico. Pero hay otros que no son tan evidentes y que tienen como objetivo que las personas con estas capacidades puedan reconocer fácilmente su destino en concreto, sin necesidad de leer el nombre.

Ampliar Otra agrupación de imágenes recabadas por Escudero en las paradas. JOSÉ MARÍA MARÍN

En este caso, los logos actúan como un «nombre propio», y así se pueden ver una cabra y un gnono en distintas paradas de la zona de La Rosa en Ortega y Gasset; un dragón y un elefante (en puntos diferentes de Tiro de Pichón); un tejón y un unicornio (Cruz del Humilladero); un erizo (Santa Cristina); un búho (paseo de los Tilos); un cupido (Santa Cristina); un limón y una sirena (en distintos puntos de Santa Julia); un hada (Ortega y Gasset); una baraja de naipes (camino de San Rafael) y un peine (barriada El Carmen).

En definitiva, se trata de crear un estilo gráfico, único y exclusivo que atiende a criterios de accesibilidad cognitiva y perceptiva. Además, integra elementos semánticos y visuales propios del espacio urbano, de la cultura y el patrimonio local. La empresa encargada del diseño de estos elementos ha sido Tropical SC, con sede en Zaragoza, que está especializada en este tipo de trabajos y que ha llevado a cabo proyectos de comunicación aumentativa para numerosas ciudades y empresas.