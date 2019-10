El nuevo hospital de Málaga contará con 840 camas y 46 quirófanos Bendodo, este jueves. / Francis Silva La Junta se compromete a tener listo el anteproyecto de este centro en el verano de 2020 y cifra en 150 millones el coste de llevar al Civil el metro soterrado ANTONIO M. ROMERO Málaga Jueves, 3 octubre 2019, 22:10

El nuevo hospital de Málaga contará con 840 camas que se sumarán a las existentes en el Materno (400) y el Civil (150) hasta sumar aproximadamente unas 1.400 en el complejo hospitalario, y tendrá 46 nuevos quirófanos para las distintas especialidades. Esta infraestructura sanitaria se levantará sobre una superficie de 48.600 metros cuadrados en los terrenos que actualmente ocupa el aparcamiento del Civil –suelos cedidos por la Diputación Provincial– y ocupará un total de 160.000 metros cuadrados construidos.

Así lo avanzó ayer en Málaga el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, en una rueda de prensa junto a la delegada de la Junta en la provincia, Patricia Navarro, donde profundizó en el acuerdo alcanzado el día anterior en el Palacio de San Telmo de Sevilla entre el presidente andaluz, Juanma Moreno, y el alcalde de la capital, Francisco de la Torre, para que el nuevo hospital se construya en el Civil y hasta allí llegue el metro soterrado poniendo fin con ello a las especulaciones de las últimas semanas sobre la ubicación de la infraestructura sanitaria y la zona por la que se prolongará el suburbano.

El compromiso de la Junta es que el anteproyecto (el estudio que definirá el diseño de la infraestructura y los condicionantes del proyecto) del nuevo hospital esté listo para el próximo verano y para ello en el presupuesto autonómico de 2020 –cuyo avance de las cuentas se prevé llevar a consejo de gobierno la próxima semana– se consignará una partida de dos millones de euros. «En las próximas semanas el SAS elaborará el expediente para iniciar el anteproyecto de la obra del nuevo hospital que tendrá un plazo de ocho meses aproximado, por lo que podrá estar en agosto o septiembre de 2020», afirmó Bendodo.

Sobre el hecho de que en las últimas semanas se hubiera barajado la opción de que el nuevo hospital se ubicara en la zona este, el consejero argumentó que se descartó por la dificultad de encontrar un espacio con superficie suficiente para acoger esta infraestructura y que esta búsqueda hubiera retrasado «muchos años» la construcción y puesta en servicio del hospital. Añadió que para dar servicio a esta zona de la capital se ampliará el centro de salud de El Palo.

Respecto al metro, el consejero de Presidencia cifró en aproximadamente 150 millones de euros el coste de llevarlo soterrado al Civil, explicó que la Consejería de Fomento ya está trabajando para adaptar el actual proyecto en superficie (con un coste presupuestado de 41,4 millones) para que vaya bajo tierra y dejó abierta la puerta a un posible cambio del actual trazado, previsto por calle Hilera, Santa Elena, Eugenio Gross y Blas de Lezo.

Bendodo justificó la elección de prolongar el metro al Civil porque aportará más viajeros que llevarlo a otras opciones como La Malagueta o el PTA. Aún así, no se abandona la idea de que el suburbano llegue en el futuro a la zona este y a la tecnópolis. Respecto a esta última, añadió que se ha descartado por el momento llevar el metro porque no es urgente ya que los problemas de movilidad en los accesos se han resuelto con las medidas ya ejecutadas y con la próxima puesta en marcha del carril Bus-Vao, cuya ejecución se encuentra al 36%.

Cauto sobre las fechas

La Junta de Andalucía no quiso pillarse los dedos marcando fechas para la apertura del nuevo hospital (el anterior gobierno andaluz del PSOE anunció que la puesta en marcha se haría 2024) y de la prolongación del metro. Elías Bendodo se limitó a confirmar lo anunciado por Moreno y De la Torre de que las obras de ambos proyectos se pondrán en marcha en el actual mandato autonómico (si no hay adelanto electoral concluirá en diciembre de 2022). «Es muy arriesgado dar una fecha», sostuvo el consejero de Presidencia, quien volvió a recordar que un alto cargo de la Junta bajo el mandato del PSOE dio la fecha del 11 de noviembre de 2011 para la entrada en funcionamiento de las primeras líneas del metro y no se cumplió.

Eso sí, Elías Bendodo sí dejó claro que el compromiso de la Junta es darle «la agilidad máxima» y de que «cuanto antes» puedan estar en funcionamiento. En este sentido, el objetivo del gobierno autonómico es que ambas estén operativas al mismo tiempo. «El día que se abra el hospital tiene que estar el metro funcionando», afirmó Bendodo.

Por su parte, el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, subrayó en su comparecencia en el Parlamento de Andalucía que el compromiso al «cien por cien» de la Junta con el nuevo hospital de Málaga en el que, utilizando una de las frases utilizadas por Juanma Moreno el pasado miércoles, «pasamos de las palabras a los hechos».

Aguirre reiteró que el gobierno autonómico dará un impulso durante esta legislatura a esta infraestructura y a la llegada del metro soterrado al Civil. Respecto al nuevo hospital, el consejero de Salud recordó que es «una historia de promesas incumplidas por el anterior Gobierno socialista, porque desde 2007 el Partido Socialista promete y promete un nuevo hospital en Málaga; a lo largo de doce años se reiteran las promesas y en 2019 podemos constatar que no se ha construido ese nuevo hospital».