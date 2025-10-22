Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Recreación del proyecto de 50 VPO previsto por la Junta en la calle Cerrojo. Sur

La Junta desbloquea un proyecto de VPO que planeó hace más de 15 años en el Centro de Málaga

La Consejería de Fomento anunciará de forma «inminente» el concurso para ceder a una promotora la construcción de 50 viviendas en la calle Cerrojo

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:55

Comenta

Tras más de 15 años de anuncios incumplidos, modificaciones y trámites burocráticos, nueve del anterior gobierno regional del PSOE y seis del actual ejecutivo del ... PP, la Junta de Andalucía desbloquea el proyecto para construir una promoción de 50 VPO en un amplio solar de la zona del Perchel norte, enmarcado por las calles Cerrojo y Agustín Parejo. Así lo ha anunciado este miércoles, a preguntas de SUR, la delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro, quien ha señalado que es «inminente» el anuncio por parte de la Consejería de Fomento del concurso para ceder esta actuación a una promotora privada para que la construya y explote.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria por presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli en un queso de cabra procedente de España
  2. 2

    Destituyen al gerente del Real Club El Candado por un supuesto agujero contable de 200.000 euros
  3. 3 Miguelito El Cariñoso cierra tras medio siglo en el paseo marítimo de Pedregalejo de Málaga
  4. 4 Un octogenario se dispara en la cabeza cuando lo iban a desahuciar en Torremolinos
  5. 5 Juanma Moreno anuncia la incorporación de 4.371 nuevos trabajadores sanitarios en Andalucía, la mitad este año
  6. 6 Muere el octogenario que se disparó cuando iban a desahuciarlo en Torremolinos
  7. 7 La Esperanza baraja dejar de cerrar el Jueves Santo en Málaga
  8. 8

    Investigan si los 200.000 euros del club El Candado acabaron en una empresa de criptomonedas denunciada por estafa piramidal
  9. 9 Enfrentamiento en La Corta: una paliza por rencillas previas y la alerta de detonaciones
  10. 10 Investigan el apuñalamiento de un hombre cuando salía del campo de fútbol de Guadalmar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Junta desbloquea un proyecto de VPO que planeó hace más de 15 años en el Centro de Málaga

La Junta desbloquea un proyecto de VPO que planeó hace más de 15 años en el Centro de Málaga