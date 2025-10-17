Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los vecinos financian el mantenimiento de zonas verdes públicas mediante una cuota. Sur

La sentencia de las zonas verdes contra el Ayuntamiento beneficiará a más de 60 grandes comunidades de propietarios en Málaga

Urbanismo ya trabaja en un calendario para que el Consistorio vaya asumiendo el mantenimiento de jardines que ahora costean los vecinos

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:36

La sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que obliga al Ayuntamiento de Málaga a establecer un límite temporal para las grandes ... comunidades de propietarios que están obligadas a mantener zonas verdes de la ciudad de uso público puede terminar beneficiando a más de sesenta entidades vecinales de conservación que están constituidas y en funcionamiento. Como ha avanzado SUR este jueves, a raíz de un recurso contencioso presentado por la junta de promotores del nuevo sector de El Pato II, en el litoral oeste de la capital, el alto tribunal andaluz ha determinado que el Consistorio no puede obligar a los residentes de una determinada zona a costear y contratar el mantenimiento de espacios ajardinados de uso público por tiempo indefinido.

