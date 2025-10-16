Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Numerosas comunidades de propietarios costean el mantenimiento de zonas verdes públicas. Migue Fernández

Revés judicial para el Ayuntamiento de Málaga: una sentencia lo aboca a mantener zonas verdes públicas que costean los vecinos

Un fallo firme del TSJA rechaza que las entidades de conservación tengan una duración indefinida y abre la puerta a nuevos pleitos contra Urbanismo

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:21

El Ayuntamiento de Málaga se enfrenta a un escenario que puede repercutir notablemente en sus arcas. Un fallo judicial que ya es firme abre la ... puerta a que el Consistorio tenga que asumir el mantenimiento de zonas verdes públicas cuya conservación corresponde desde hace años a comunidades de propietarios. El pronunciamiento fue emitido el pasado día 7 por la Sala de Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada y conlleva la firmeza de una sentencia de 2023 en la que el alto tribunal andaluz daba la razón a los promotores de la nueva zona residencial de El Pato, en el litoral oeste de la capital, en el sentido de que el Ayuntamiento no puede imponer por tiempo ilimitado a una entidad vecinal de conservación que costee el mantenimiento de zonas ajardinadas que son de uso público.

