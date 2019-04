«Si existen los milagros, hoy se ha producido uno»

En un verdadero escenario de guerra. Así es como se han despertado esta mañana los vecinos de la zona de Héroe de Sostoa de la capital malagueña, en la que había coches volcados, árboles arrancados de cuajo y «mucho miedo» después de ver como un autobús fuera de control arrasaba con todo lo que se ponía en su camino.

El conductor del vehículo ha sufrido un infarto y ha sido trasladado hasta el Hospital Carlos Haya de la capital. «Esperamos que se recupere y se ponga bien», indica uno de los vecinos que ha observado la escena.

Muchos insisten en que lo ocurrido ha sido «un milagro». «Si existen, hoy se ha producido uno», asegura Manuel mientras observa el impresionante dispositivo desplegado tras lo ocurrido, en el que participan más de una treintena de personas entre bomberos, policías locales, sanitarios, personal de la Empresa Malagueña de Transportes y de Limasa.

La hora ha sido clave. En el punto donde se ha producido el accidente se encuentra la entrada del colegio José María Hinojosa y varios negocios, como la cafetería La Abuela Chica. José, uno de los dueños de este último establecimiento, cuenta que unos minutos antes del siniestro había tres personas desayunando en la terraza.

«Hemos escuchado un golpe bestial y hemos visto el autobús arrasando con todo lo que pillaba en su camino. Me he refugiado en el fondo del bar con los clientes, porque venía hacia nosotros», dice José.

El compañero de Pepe «se ha librado por los pelos»: «Unos segundos antes estaba cargando la furgoneta de material para salir a hacer la ruta y se ha vuelto a la oficina a por unos papeles. Si no, le pilla allí y hubiera sido una desgracia. Ha vuelto a nacer».

Las historias se suceden. Isabel cuenta que todas las mañanas le recoge una compañera en la misma esquina donde se apilaban los coches unos sobre otros: «Hoy no he ido a trabajar, así que me he salvado de milagro».

Uno de esos vehículos era el de Iván. Un Mercedes que se compró en el pasado mes de enero. Impresionado por la escena, en la que se ve una motocicleta incrustada en el chasis del turismo, se pregunta qué hará ahora. Eso sí, contento porque ninguno de los ocupantes del vehículo esté herido de gravedad y con el pensamiento en el conductor del autobús, del que espera que se recupere.

00:28 Vídeo. S. Salas