Desalojado y suspendido el pleno de Málaga cuando la edil de Vox intervenía sobre violencia de género

Pleno fangoso, bronco e interrumpido durante más de media hora, desalojo de público incluido. El PP traía para su debate urgente una iniciativa crítica con ... los fallos en las pulseras en materia de violencia de género. Defendía la moción el edil de Derechos Sociales, Francisco Cantos. «Estamos fallando a la confianza de las mujeres víctimas de violencia de género desde el año pasado», manifestaba.

Cantos recordaba el convenio suscrito por el Ayuntamiento de Málaga con el Ministerio del Interior para el servicio VioGén y sacaba pecho de las políticas municipales en la materia.

«Bloque reaccionario»

«Que vengan los partidos del bloque reaccionario, que niegan sistemáticamente las violencias machistas y recortan los recursos. Que utilizan a las mujeres como moneda de cambio con Vox. Y, de repente, están ustedes muy preocupados. Es un ejercicio de cinismo, de generar miedo. Cualquier fallo en el sistema de protección tiene que ser investigado. Pero convertir fallos puntuales en un cuestionamiento global del sistema es muy peligro», advertía Toni Morillas, portavoz de Con Málaga, que añadía que la propia Fiscalía ha dado por resueltos los problemas y que las víctimas estuvieron protegidas en todo momento.

La viceportavoz de Vox, Yolanda Gómez, hablaba del «enésimo ejemplo de escándalo del Gobierno de España» y hacía alusión a los casos judiciales abiertos. «El Gobierno más feminista de la historia ha sacado a violadores de las cárceles y ha dejado a las mujeres desprotegidas», incidía, al tiempo que equiparaba las pulseras con «productos chinos de Aliexpress». En ese momento, el público interrumpía por un momento la sesión y el alcalde hubo de llamar al orden, pedir silencio y avisar de la posible necesidad de desalojar el pleno.

Gómez exigió a los partidos de izquierda que pidan dimisiones, entre ellas la de la ministra de Igualdad. «A ustedes no les importan las víctimas, sólo los sillones, que mantienen sobre la sangre derramada de las víctimas de la violencia de género», espetaba. En ese momento, los gritos volvían a interrumpir. Se desalojó a una conocida activista de izquierdas, Carmen Máximo, y hubo que suspender la sesión.

«No puede haber pleno con un griterío. Actúo con ecuanimidad. Hoy era el momento de hacerlo» Francisco de la Torre Alcalde de Málaga

Tras algo menos de diez minutos, De la Torre tomaba la palabra y aseguraba que podrían entrar de nuevo quienes tenían el turno de palabra pedido, algo que enmarcó como una medida extraordinaria muy por encima de las garantías que da el Reglamento Orgánico de Pleno. La secretaria general del Consistorio, Alicia Elena García Avilés, refrendaba legalmente este extremo.

Pedía entonces la vez Dani Pérez, portavoz del PSOE, que afeaba al alcalde el desalojo global, algo a lo que se sumó el coportavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, que le recordaba a De la Torre el vídeo viral tras el pleno veraniego en el que también tuvo que desalojar a público de la sala. El alcalde le recomendaba leerse el Reglamento. «No puede haber pleno con un griterío. Actúo con ecuanimidad. Hoy era el momento de hacerlo. Esta señora ya había sido expulsada y estaba claro que no había venido con ganas de estar en silencio. Es la única manera de continuar el pleno. No tengo más remedio», expresaba.

A partir de ahí, el público fue desalojado globalmente. Los trabajadores del antiguo centro de informática municipal, Cemi, lamentaban entrar en el cupo de quienes eran sacados del salón de plenos. «Personas alentadas por los partidos de izquierdas boicotearon la intervención», lamentaba Yolanda Gómez.

Reunión de la Junta de Portavoces

Hubo reunión de la Junta de Portavoces para abordar la cuestión y tratar de reconducir la normalidad. Varios ediles del PP y de Vox comentaban en los pasillos que los activistas habían venido a crispar el ambiente en la moción de Palestina pero que se habían adelantado en tiempo y habían perjudicado a la estrategia de PSOE e IU.

Tras el parón, Rosa del Mar Rodríguez, pedía a Vox que retiraran las palabras. «Esto no es una barra de bar», decía la socialista. La edil de Vox no las retiraba. Entraba en liza, Daniel Pérez, y preguntaba si se puede forzar legalmente retirar esas palabras. La secretaria apuntaba que se dejaría constancia de que Yolanda Gómez no las retiraba y que ahí estaba el vídeo. En este punto, pedía De la Torre mesura en la libertad de expresión.

«No sé que hace la señora Gómez [Vox] hablando de violencia machista si niega su existencia», prosiguió la concejal socialista, que ha recordado que las pulseras vienen de la Ley Integral, que los populares votaron en contra. «Sólo se acuerdan de las mujeres para hacer política de la mala. Cuando hay que hacer política de Estado, de la que sale en el BOE, no están», agregaba. Y acusaba al PP de tratar de asustar y aseguraba que las pulseras funcionan, que sólo ha sido un problema en la migración de datos. «Ha habido fallos y deficiencias. Esto no puede volver a pasar. No es algo de partidos, es algo de nuestras hijas, de nuestras mujeres... En el Pacto de Estado había un compromiso de no usar a las víctimas como arma arrojadiza», apuntaba.

Cantos, por el PP, atacaba recordando la famosa ley del 'sólo sí es sí' y aseguraba que es su deber político pedir explicaciones sobre las deficiencias. Y ponía el ejemplo de asociaciones y colectivos feministas y sociales que han pedido la dimisión de la ministra. «La recaudación más alta que nunca, los menores recursos para igualdad», comentaba.

El resultado de la votación fue 29 votos a favor y 2 abstenciones de Vox

«Málaga es menos democrática hoy. Permite que una concejala nos acuse de tener sillones a costa de la sangre de las víctimas y desaloja al público. Es usted, alcalde, arbitrario. Hágaselo mirar», intervenía Toni Morillas, que recordaba el aludido vídeo viral de De la Torre desalojando el pleno anterior.

«Silencian a los que no piensan como ellos. Y el alcalde los ha tenido que desalojar», continuaba la concejal de Vox, que se preguntaba por el destino de los presupuestos del Ministerio de Igualdad: «Van a contratos violeta, muchos a dedo. A corrupción y a pulseras que fallan. Ninguna moción que traen habla de más justicia o más policía o de atender a las víctimas. Ya está bien de tanta hipocresía».

El resultado de la votación fue 29 votos a favor y 2 abstenciones de Vox. Se ha pedido al Gobierno que reconozca el error, sea transparente y tome medidas para evitar que los fallos en los dispositivos se produzcan de nuevo.