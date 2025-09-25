Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un momento de la sesión plenaria de este jueves. SUR

Desalojado y suspendido el pleno de Málaga cuando la edil de Vox intervenía sobre violencia de género

Constantes interrupciones del público mientras se debatía una moción del PP sobre los fallos en las pulseras de protección de víctimas. La concejala había acusado a la izquierda de tener sillones «sobre la sangre de las víctimas de la violencia»

Chus Heredia

Chus Heredia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:21

Pleno fangoso, bronco e interrumpido durante más de media hora, desalojo de público incluido. El PP traía para su debate urgente una iniciativa crítica con ... los fallos en las pulseras en materia de violencia de género. Defendía la moción el edil de Derechos Sociales, Francisco Cantos. «Estamos fallando a la confianza de las mujeres víctimas de violencia de género desde el año pasado», manifestaba.

