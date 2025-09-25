Málaga aprueba acelerar la construcción de viviendas pero rechaza topar precios y cancelar pisos turísticos

La vivienda y los pisos turísticos no faltan en cualquier debate que se precie en el ámbito municipal, esta vez a través de mociones, bien ... distintas eso sí, presentadas por Vox y Con Málaga. El debate se ha visto un tanto eclipsado por los incidentes que han obligado a desalojar el pleno y por cuestiones como la masacre en Gaza o los fallos de las pulseras de protección a mujeres víctimas de violencia de género.

Vox pedía aumentar el parque público de viviendas; un inventario de vivienda vacía y suelo disponible; iniciar un nuevo PGOU o acelerar proyectos.

La formación de izquierdas, por su parte, quería impulsar en los terrenos reservados en el plan general para VPO la construcción de viviendas a precio asequible, ya que, aseguran, que sólo se ha ejecutado el 30%. También reclamaban de nuevo declarar la ciudad como zona tensionada, según la limitación de rentas de la Ley estatal, y presentar un balance sobre el estado del parque público de vivienda, los desahucios y la evolución de los precios, así como mayor inversión en vivienda asequible y protegida en régimen de alquiler.

Sobre los pisos turísticos, Con Málaga pedía a la Junta iniciar los trámites para la cancelación de los pisos turísticos irregulares empezando por los 1.471 detectados por el Gobierno en Málaga capital.

Burocracia y celeridad

El portavoz de Vox, Antonio Alcázar, ha recordado la docena de iniciativas de la formación al respecto. «Es una emergencia social que se va a incrementar en los próximos años», ha dicho. Y ha pedido triplicar el ritmo de construcción y llegar a 12.000 viviendas anuales (de ellas, un tercio de VPO) para corregir el «desfase brutal» entre la oferta y la demanda. En este punto, ha señalado como un lastre el proceso de desarrollo de suelos por sus largas necesidades de tramitación.

Para Alcázar, las proyecciones demográficas de Málaga, con decenas de miles de nuevos hogares, convierten la situación en más acuciante. En suma, ha pedido agilidad: triplicar el ritmo de la vivienda libre y cuadruplicar el de la VPO.

La tensión de los precios

Toni Morillas se ha referido a los dramas personales que se esconden tras la falta de vivienda. «Este derecho se está viendo sistemáticamente vulnerado en Málaga. El incremento del precio de la vivienda nada tiene que ver con el de los salarios. No se puede vivir. Hay que elegir permanentemente si pagar la vivienda o las extraescolares o bien las medicinas. No puede ser que una familia tenga que destinar el 70% de sus ingresos a vivienda», ha incidido.

Morillas ha lamentado el éxodo de los malagueños hacia el interior, pero, en este punto, ha añadido que el problema de sobreprecios se extiende a los pueblos.

Con Málaga preguntó por escrito y obtuvo como respuesta que el PGOU de 2011 sólo está ejecutado al 33% en materia protegida, tanto en suelos privados como públicos. Esto, según Morillas, ha privado a la ciudad de 17.000 viviendas.

El PSOE vuelve con los desalojos de público

Por el PSOE, ha intervenido Mariano Ruiz Araújo: «El plan del alcalde es el de hacer una Málaga sin malagueños». En este punto, ha comparado la política general de vivienda con el desalojo del pleno durante las mociones urgentes, algo que, según ha dicho, el equipo de Gobierno ya tenía ideado. Y puso como ejemplo un vídeo en instagram de Elisa Pérez de Siles, portavoz del PP, subido a redes este jueves, en el que lamentaba los incidentes del pleno de mes de julio que obligaron a desalojar también al público.

«Ahora la vivienda es un 80% más cara que hace una década, la sexta capital más cara de España. Pisos en Sacaba por 4,5 millones de euros más IVA o alquileres en el PTA por 1.000. Por mucho marketing, mucha corbata verde, no está usted haciendo nada», ha aseverado el concejal socialista, que ha apostado por sacar viviendas del mercado turístico y pasarlas al alquiler de larga duración, explorar vías judiciales, o topar precios.

Por el equipo de Gobierno, ha intervenido el edil de Vivienda, Francisco Pomares, pero, antes, el alcalde ha vuelto a defender una vez más su manera de abrir siempre las puertas del pleno para la intervención ciudadana, aun cuando el Reglamento Orgánico no lo prevé. «Si algo que me caracteriza, es escuchar a los malagueños siempre», ha manifestado.

Pomares ha agradecido el tono de la moción de Vox, cuyo apoyo ha anunciado con alagunas enmiendas. En cuanto a la de Con Málaga, ha anunciado el voto contrario. Y ha acusado a la formación de izquierdas de votar contra la ayuda para vivienda joven en régimen de alquiler asequible por importe de 31 millones de euros dado que Con Málaga no ve con buenos ojos la colaboración público-privada. «Este Ayuntamiento ha impulsado 1.000 viviendas de protección cada año», ha sintetizado, al tiempo que ha reclamado la unión de todas las instituciones.

Morillas reforzaba su posición con respecto al plan de los minipisos y mostraba su orgullo por ser el único grupo político que, según expresaba, no ponía el dinero en manos de la iniciativa privada para el desarrollo de este derecho fundamental.

La iniciativa de la coalición de izquierdas no ha salido adelante, ya que PP y Vox han votado en contra y sólo han contado con el apoyo socialista.

Los siete puntos de la iniciativa de Vox han recibido la luz verde del pleno, algunos también con el apoyo de PSOE e IU. Se ha aprobado articular y ejecutar un inventario de municipal de suelo y vivienda vacía; poner proyectos en manos de la oficina aceleradora; un plan de bonificaciones fiscales, con el ICIO por ejemplo; desarrollar un nuevo PGOU; mantener los usos dotacionales en los entornos de vivienda protegida; ayudas a la ciudadanía y ampliar el parque público.