La declaración de nuevos municipios en España como 'zona tensionada' aviva el debate sobre si es necesario topar los alquileres en Málaga

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba este martes 21 nuevos municipios que se acogen a la figura de 'zona tensionada', contemplada en la ... Ley de Vivienda que aprobó el Gobierno central en 2023. Entre las ciudades en cuestión, capitales como San Sebastián, Pamplona o La Coruña. La inclusión de la capital gallega representa también el primer caso de una región gobernada por el PP que hace uso de este mecanismo. Porque hay que recordar lo siguiente: la zona tensionada aplica sobre municipios concretos, pero son las comunidades autónomas las que tienen que solicitar esta herramienta.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, aprovechó este contexto para apelar a que Andalucía siga el ejemplo y declare zonas tensionadas. Puso Málaga como ejemplo concreto y calificó a la capital de la Costa del Sol como «una de las más imposibles del país» en el acceso a la vivienda. Una vez que un municipio es declarado como zona tensionada, entra en juego un nuevo marco normativo para el alquiler. Los pequeños propietarios que formalizan un nuevo contrato de alquiler tienen que mantener el precio del precedente, al margen de la actualización anual de la renta.

Para contratos nuevos, el Ministerio de la Vivienda ofrece un rango de valores de precios de alquiler que varían en función de cada ciudad. Solo se podrá elevar el alquiler, con un tope máximo del 10%, si los propietarios realizan determinadas obras de rehabilitación o accesibilidad. La otra vía es que los propietarios se comprometen a que el inquilino se quede en la vivienda durante 10 años o más. Además, en las ciudades declaradas zona tensionada, los arrendadores que bajan el alquiler en al menos un 5% pueden deducirse hasta un 90% de los impuestos que paguen por los rendimientos de ese alquiler.

Este periódico ha consultado a diferentes actores políticos y sociales para conocer la opinión que manejan sobre la utilidad de declarar a Málaga como zona tensionada. Como era de esperar, hay coincidencia en que la dificultad de acceder a una vivienda representa ya una auténtica emergencia social. Sin embargo, se discrepa sobre utilidad de este mecanismo que prevé la Ley de la Vivienda.

Reacciones

La delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, rechaza la declaración de zona tensionada y aboga por medidas integrales, al considerar que el problema del alquiler no se puede circunscribir a un municipio concreto sino que afecta a las capitales más dinámicas del país. «Las siete ciudades que ahora mismo tienen mayores problemas de acceso a la vivienda, entre ellas Málaga, son la que movilizan el 40% del PIB de España. El Gobierno debería movilizar fondos de manera extraordinaria para hacer más viviendas asequibles», estima Navarro.

La implantación de zona tensionada en Málaga, según Navarro, empeoraría la situación. En este sentido, asegura que «la Ley de Vivienda estatal ha supuesto un freno para poder acceder una vivienda, donde los únicos jóvenes que se han visto favorecidos por esta ley son aquellos que quieren okupar una vivienda».

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, señala que siempre está dispuesto a reflexionar sobre la implantación de medidas que puedan facilitar el acceso a la vivienda. A preguntas de SUR, deja claro que su rechazo a la declaración de la capital como zona tensionada no responde a razones partidistas.

A día de hoy, simplemente, no percibe la utilidad. «No vemos efectos favorables para que valga la pena declarar esta cuestión. En Barcelona hay una dificultad enorme para alquilar una vivienda. Por cada vivienda que se oferta, más de 340 personas están en lista de espera. Nosotros también tenemos dificultad, pero no tanta. Está Barcelona más tensionada, queriendo no estarlo. Seguiremos atentos al tema, pero no vemos que sirva. La solución, marcos legales que incrementen la oferta. Todo lo demás son brindis al sol. Si se reduce de tal manera la oferta, qué solución se ha encontrado en Barcelona», se pregunta.

Mensajes opuestos llegan por parte de los grupos que están en la oposición. PSOE y Con Málaga abogan por la declaración inmediata de Málaga como zona tensionada. El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Dani Pérez, criticó de manera directa a Juanma Moreno. «Tiene un plan muy claro en materia de vivienda. Seguir especulando. Se declara insumiso con la Ley de Vivienda, no cumple con sus competencias, no construye VPO y no tomas medidas con la vivienda de uso turístico», lamenta.

Por parte de la plataforma Málaga para Vivir, atiende a SUR Kike España, uno de los portavoces. Para España no hay lugar a dudas. Considera que Málaga tendría que haber sido zona declarada desde el momento en el que entró en vigor la Ley de la Vivienda. «Lo que hemos visto ahora por parte del Ayuntamiento han sido parches. Medias que no sirven para nada porque no intervienen en la raíz del problema. Las viviendas tienen que ser para vivir y no para hacer negocio», señala.

Una profunda reflexión

Si el martes fue la ministra de Vivienda, este miércoles también levantó la voz el secretario de Estado del ramo. David Ramos pidió al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y al presidente de la Junta, Juanma Moreno, una profunda reflexión sobre la situación del alquiler en la capital de la Costa del Sol. «Málaga es una de las ciudades más tensionadas de Europa», explicó en una entrevista concedida a la Cadena Ser.

Por último, este periódico ha sondeado la opinión de Patricio Palomar, director de inversiones alternativas de AIRE Partners, y experto inmobiliario. Palomar se muestra contrario a la intervención del mercado del alquiler. Ajeno a cuestiones de ideología, defiende, simplemente, que la experiencia ha probado que no funciona. «En 2021 ya se implantó un tope al alquiler en Berlín. Cuatro años después, se admite que no ha servido como solución al problema», señala.

Palomar pone como ejemplo a Austria y estima que es el país con «el mejor sistema». «La razón es simple. En Austria hay un parque de viviendas de titularidad pública inmenso. Prácticamente, todos los estratos de la sociedad tienen acceso a esas viviendas a un precio de alquiler que depende de sus ingresos», añade.