Dani Pérez está de precampaña: «De la Torre y Moreno Bonilla engañan a Málaga»

Los grupos municipales del Ayuntamiento de Málaga ya están en modo precampaña electoral para las próximas andaluzas, como ya informó días atrás este periódico, cuando se daba cuenta de que para estos comicios, presumiblemente los primeros en el territorio andaluz ... desde que se modificó la Ley Electoral, se exige la puesta en marcha de las listas cremallera (es decir la alternancia de hombre y mujer, y viceversa en las listas electorales). El adelanto de las elecciones andaluzas presumiblemente a marzo o a fechas cercanas, como se habla por activa y por pasiva entre bambalinas, ha puesto en alerta a los distintos partidos, y el PSOE ya está en modo precampaña electoral, algo que grupo municipal socialista ha escenificado este martes por la mañana, con su portavoz Dani Pérez a la cabeza.

«Llevan 30 años gobernando la ciudad y siete la Junta, pero el abandono es absoluto en los barrios y los grandes proyectos como este del Convento de la Trinidad», como ha indicado este martes el portavoz socialista acompañado de otros concejales del grupo municipal como Begoña Medina, Mari Carmen Sánchez, Jorge Quero y SalvaTrujillo así como la parlamentaria andaluza Alicia Murillo, que levantaban dos pancartas con las caras de Juanma Moreno y Paco de la Torre y la leyenda »Engañan a Málaga«, durante la rueda de prensa que han dado delante del antiguo convento de la Trinidad y de la iglesia del mismo nombre.

Pérez ha indicado que la puesta en marcha de esta campaña tiene por objetivo «denunciar los reiterados incumplimientos del Partido Popular tanto desde el Ayuntamiento como desde la Junta de Andalucía». «Han pasado ya ocho años de gobierno de Moreno Bonilla y lo único que vemos aquí es un incumplimiento más. Prometió la rehabilitación del Convento de la Trinidad y, sin embargo, este espacio histórico sigue completamente abandonado. Es un engaño a Málaga y, especialmente, a los vecinos y vecinas de Bailén Miraflores», como ha subrayado el líder del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, quien también ha arremetido contra el alcalde de Málaga: «Lleva treinta años gobernando y ha prometido desde un museo arqueológico hasta un espacio cultural. Desde el grupo socialista propusimos convertirlo en un centro de artes escénicas con el nombre de (Centro de Creación Contemporánea) Romero Esteo, pero, una vez más, las promesas se han quedado en nada».

Pérez ha afirmado que, con esta campaña con la que recorrerán los once distritos de la ciudad, quieren que se visibilice lo que estima «el abandono sistemático del PP hacia Málaga; Moreno Bonilla y De la Torre llevan años prometiendo actuaciones que nunca llegan. Ocho años son muchos para seguir poniendo excusas. Ya está bien de engañar a los malagueños y malagueñas», ha incidido.

Pérez, que ha hecho hincapié en el «abandono del PP de patrimonio, los retrasos en las obras del tercer hospital y la crisis sanitaria que vive la comunidad andaluza», indicando que el hospital no estará abierto hasta 2032 y poniendo sobre la mesa «la crisis del cribado del cáncer de mama», y los retrasos en las listas de espera sanitarias, entre otras cuestiones.

Del equipo de gobierno del PP, Pérez no ha dudado en decir que «De la Torre mantiene una política municipal alejada de los barrios», a lo que ha añadido que «Málaga necesita un cambio de rumbo y una gestión que piense en la gente y no en los titulares«.