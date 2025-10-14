Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

En el centro, el portavoz socialista, Dani Pérez, junto a concejales del grupo municipal y la parlamentaria andaluza Alicia Murillo.

Dani Pérez está de precampaña: «De la Torre y Moreno Bonilla engañan a Málaga»

El portavoz socialista y miembros de su grupo municipal empiezan una campaña por los barrios de la ciudad para «denunciar el abandono del PP»

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Martes, 14 de octubre 2025, 14:10

Los grupos municipales del Ayuntamiento de Málaga ya están en modo precampaña electoral para las próximas andaluzas, como ya informó días atrás este periódico, cuando se daba cuenta de que para estos comicios, presumiblemente los primeros en el territorio andaluz ... desde que se modificó la Ley Electoral, se exige la puesta en marcha de las listas cremallera (es decir la alternancia de hombre y mujer, y viceversa en las listas electorales). El adelanto de las elecciones andaluzas presumiblemente a marzo o a fechas cercanas, como se habla por activa y por pasiva entre bambalinas, ha puesto en alerta a los distintos partidos, y el PSOE ya está en modo precampaña electoral, algo que grupo municipal socialista ha escenificado este martes por la mañana, con su portavoz Dani Pérez a la cabeza.

