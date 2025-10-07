¿Quién va a ser el dos de Paco de la Torre si se presenta a las municipales del 27?

Los concejales del Ayuntamiento de Málaga han entrado en clave electoral, bueno en modo autonómico, con eso de que muchos piensan que el presidente de ... la Junta, Juanma Moreno, podría acabar adelantando las elecciones a marzo (la fecha que se manosea). Con esa previsión demoscópica que exponen los entendidos populares de que Vox no les hurte parlamentarios por la derecha, a lo que unen que no se junte con unas posibles generales si la cosa se pone fea con los asuntos que rodean al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus aledaños; y tercero, porque como subrayan, ufanos, ahora les dan los números, ¿para qué van a dejarlo al albur de lo que pase dentro de unos cuantos meses? A ver, muchos no serían, ya que junio está a la vuelta de la esquina, pero ya saben que en la política actual ocho meses son una eternidad. Lo que casi todos tienen claro, dentro y fuera del PP, es que el verano no es una buena fecha, habida cuenta de la desafección política que hay y que los andaluces empiezan con el playeo de los fines de semana.

Como están en modo electoral, también están pensando en lo que pasaría de Despeñaperros para arriba, y abajo, en la propia Casona del Parque, donde el PP ha ejercido su hegemonía en los últimos treinta años (aunque ocho hayan sido a costa de negociar primero, y gobernar después, con Ciudadanos).

En fin, que todo está sobre la mesa, en esas conversaciones de los concejales que parecen de mesa camilla. Entrando en estos derroteros ha saltado una importante cuestión a la palestra: cuando se celebraron las municipales de 2023 no estaba modificada la Ley Electoral, un cambio que está vigente desde agosto de 2024. Nos referimos a la Ley Orgánica 2/2024, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, por la que las listas de las generales, autonómicas y municipales deberán ser lo que se conoce como listas cremallera, por lo que si de cabeza de cartel va a un hombre, la número dos deberá ser una mujer, y viceversa. Este asunto serviría para ilustrar lo que puede acabar pasando en el Ayuntamiento de Málaga si Paco de la Torre decide presentarse a las elecciones 2027, y de ganar, afrontar su octavo mandato.

Lo que pasará hasta que De la Torre, con toda la parsimonia posible, decida si quiere volver a presentarse, encuesta potente mediante para saber cómo saldría parado, es un ejercicio de política futurible, pero pese a que algunos insisten en hablar en su edad, ya que tiene 82 años, lo cierto es que la mayoría de los concejales le sigue viendo como su jefe más allá de este mandato. Tampoco sería inteligente que el propio De la Torre dijese ya que no se ve repitiendo, eso ya lo insinuó en uno de estos envites, hace años, y al final tuvo que acabar poniendo orden. Ser el pato cojo en política, y no poder mandar, teniendo la vara de mando debe ser frustrante.

Lo que sí llamó la atención, es que en el Foro SUR, De la Torre dijera sobre su reelección: «Si me animo a seguir, esta vez será más difícil que esté los cuatro años». Es cierto que la oposición le criticó e indicó que sería un fraude y que no era honesto. Pero lo cierto es que más honesto no se puede ser, ya que dos años antes está adelantando lo que podría acabar haciendo, lo que es una raya en el agua. Lo realmente llamativo es que fuese tan honesto con una cuestión peliaguada cuando en política se manejan tanto los tiempos y los anuncios. Otra cosa es que le parezca bien a los ciudadanos, pero éstos ya lo decidirían en las urnas.

Las que por ahora suenan. La consejera Carolina España y la concejala Elisa Pérez de Siles

Aunque en las quinielas para ser suceder al alcalde hay varios que suenan, entre ellos Elías Bendodo, y también podría salir algún 'tapado' como ya se habló en su día del alcalde de Estepona, José María Urbano, algo que no llegó a cuajar; por ahora las dos números dos más sonadas y más viables, porque es preceptivo que sea una mujer, serían la consejera de Economía y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, y la portavoz popular en el Ayuntamiento y concejala de Comercio, Elisa Pérez de Siles.

Lo cierto es que las dos son sumamente discretas habida cuenta de que los delfines le vienen durando al alcalde un par de saltos. De la Torre es incapaz de llevar a alguien a rebufo. No obstante, Carolina España, cada vez que puede está en Málaga en los actos significativos y como figura política ha sumado muchos enteros en el Gobierno andaluz; y Pérez de Siles hace un gran trabajo de portavoz con esa capacidad innata que tiene para hacer equipo.

Política a futuros. La segunda parte: qué pasaría de irse a mitad del mandato

Como conviene estar preparados sobre lo que pudiera pasar, lo cierto es que si De la Torre se presentase y ganase, que son dos hitos, y finalmente decidiera no seguir todo el mandato, su sucesor no tendría por qué ser su número dos. Como dice el artículo 198 de La Ley Electoral, «la vacante en la Alcaldía se resuelve conforme a lo previsto en el artículo 196, considerándose a estos efectos que encabeza la lista en que figuraba el alcalde el siguiente de la misma, a no ser que renuncie a la candidatura».

Un ejemplo actual está en San Sebastián, su alcalde Eneko Goia deja su puesto, y va a sucederle en el cargo su número tres, Jon Insausti, para lo que tendrá que renunciar a la Alcaldía su dos, Nekane Arzallus. Por tanto, el número dos es significativo, pero no definitivo.