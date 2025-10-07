Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Paco de la Torre, en su toma de posesión en junio de 2023. Marilú Báez
La Casona del Parque

¿Quién va a ser el dos de Paco de la Torre si se presenta a las municipales del 27?

La Ley de Paridad, en vigor desde 2024, impone las listas cremallera en todo el país, y si el alcalde quiere repetir de cabeza de cartel, su dos será una mujer. Sólo suenan Carolina España y Pérez de Siles

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Martes, 7 de octubre 2025, 00:04

Comenta

Los concejales del Ayuntamiento de Málaga han entrado en clave electoral, bueno en modo autonómico, con eso de que muchos piensan que el presidente de ... la Junta, Juanma Moreno, podría acabar adelantando las elecciones a marzo (la fecha que se manosea). Con esa previsión demoscópica que exponen los entendidos populares de que Vox no les hurte parlamentarios por la derecha, a lo que unen que no se junte con unas posibles generales si la cosa se pone fea con los asuntos que rodean al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus aledaños; y tercero, porque como subrayan, ufanos, ahora les dan los números, ¿para qué van a dejarlo al albur de lo que pase dentro de unos cuantos meses? A ver, muchos no serían, ya que junio está a la vuelta de la esquina, pero ya saben que en la política actual ocho meses son una eternidad. Lo que casi todos tienen claro, dentro y fuera del PP, es que el verano no es una buena fecha, habida cuenta de la desafección política que hay y que los andaluces empiezan con el playeo de los fines de semana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a los coches de caballo: algunos, «condenados al sacrificio»
  2. 2 Málaga prohíbe los coches de caballo como transporte turístico. ¿Estás de acuerdo con la medida?
  3. 3 Voluntarios encuentran el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  4. 4 Investigan si el asesinato del rapero en Marbella obedece a «conflictos internos» entre bandas suecas asentadas en España
  5. 5 Málaga arrancará el puente de octubre con amenaza de lluvia en buena parte de la provincia
  6. 6

    La reforma del paseo marítimo de Pedregalejo arranca hoy con la preocupación de los hosteleros
  7. 7 El nuevo programa del SAE para parados de larga duración mayores de 52 años
  8. 8 Detenida una mujer en Málaga capital por apuñalar a su pareja, un hombre de 50 años
  9. 9

    El ceviche de chicharrón, la sorpresa peruana que ya se puede probar en Málaga
  10. 10 ¿500 euros de regalo por abrir una cuenta? Ojo a las tres preguntas que debes hacer al banco antes de aceptar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Quién va a ser el dos de Paco de la Torre si se presenta a las municipales del 27?

¿Quién va a ser el dos de Paco de la Torre si se presenta a las municipales del 27?