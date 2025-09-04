¿Cuándo se abrirá la próxima oferta de VPO en Málaga? Ya hay una fecha prevista

Una nueva oferta de VPO se pone en marcha en Málaga y son miles las personas interesadas en conocer cómo pueden aspirar a estas viviendas. ... El Ayuntamiento ya ha difundido los pormenores del proceso para adjudicar los 123 pisos protegidos en venta del proyecto que la promotora aragonesa Coanfi va a realizar en Distrito Zeta, que fue avanzado por SUR el pasado 29 de agosto. Según la información publicada por el Instituto Municipal de la Vivienda, el plazo para inscribirse en el sorteo para adjudicar estas viviendas, de dos y tres dormitorios, se abrirá «al día siguiente de su publicación en el BOP en la página web 'residencialzoe.com'«.

No obstante, según se apunta en el documento difundido por el Consistorio, el plazo de recepción de solicitudes se iniciará «el lunes 15 de septiembre a las 9 horas» y estará abierto «hasta el lunes 29 de septiembre a las 10 horas», unas fechas que han sido confirmadas a SUR desde Coanfi. Con todo, la adjudicación de estas viviendas no se hará por orden de llegada de las peticiones, sino mediante un sorteo informático ante notario, ya que se prevé que sean miles las personas que opten a su compra por la actual carestía de hogares a un precio asequible en Málaga.

En este proyecto, bautizado como Residencial Zoë, los pisos parten desde 175.890 euros (159.900 euros más IVA) para una vivienda de dos dormitorios, incluida plaza de garaje y trastero. La actuación contempla 94 viviendas de tres dormitorios, 24 de dos dormitorios, 3 adaptadas de dos dormitorios para personas con movilidad reducida, y dos adaptadas de tres dormitorios.

Será un edificio de siete plantas del que todavía no han desvelado su diseño. En su página web, la promotora ya advierte de los requisitos para poder optar a uno de estos pisos: estar inscrito previamente en el registro de demandantes de vivienda protegida que gestiona el IMV, estar empadronado en Málaga capital y cumplir con el límite de ingresos salariales establecido para el régimen general de VPO, al que corresponden estas viviendas.

Según lo establecido por normativa, para poder acceder a esta tipología de VPO, los aspirantes no pueden tener unos ingresos familiares superiores a 5,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), lo que supone 46.200 euros brutos anuales. No obstante, ese límite de ingresos se amplía en función de unos coeficientes determinados por el territorio en el que se construyan las VPO y el número de miembros de la unidad familiar que solicita la vivienda. Así, en este caso, llega hasta los 71.076,92 euros para las unidades familiares de dos y tres miembros. Asimismo, la actual normativa de la Junta, permite incrementar el límite de ingresos hasta 7,7 veces el IPREM (58.800 euros como base a la que aplicar los coeficientes correctores) para aquellas viviendas que no se logren adjudicar tras el proceso inicial de selección de compradores por sorteo.

Primer pago

En el sorteo, se escogerá al azar por un procedimiento informático a los 123 adjudicatarios de los pisos en primera instancia, y a 246 suplentes. Antes de acudir a la cita para elegir vivienda en las oficinas de Coanfi, los elegidos tendrán que hacer un pago de 3.000 euros, a modo de fianza que se devolverá si no continuaran con el proceso de adjudicación.

Una vez que el proyecto cuente con licencia de obras y se hayan iniciado, se firmarán los contratos de compraventa y los adjudicatarios tendrán que abonar el 10% del precio del piso más IVA (a esta cantidad se descontarán los 3.000 euros ya aportados). Otro 10% del precio de la vivienda, con el IVA correspondiente, se abonará a continuación en 18 mensualidades, y el 80% restante, más IVA, se pagará en la entrega de llaves.

En cualquier caso, se espera que sean miles las solicitudes que recabarán estas VPO en venta en el nuevo sector residencial de Distrito Zeta, donde las obras de urbanización están en su recta final para dar paso a un nuevo barrio de más de 3.400 viviendas, de las que más de un millar serán de protección oficial. En este ámbito ya han comenzado los trabajos para un proyecto de 111 VPO, también en venta, promovido por la fundación cordobesa Vimpyca que recabó 4.553 peticiones para formar parte de un sorteo que ya se ha celebrado. Así, hubo 40 aspirantes para cada uno de estos primeros pisos de VPO en Zeta, que partieron desde 164.373 euros (IVA incluido) para los de un dormitorio. Los de dos dormitorios se ofertaron desde 201.154 euros, incluida plaza de aparcamiento y trastero.

Otras ofertas para próximos proyectos privados de VPO que ya se han resuelto en lo que va de año son de actuaciones que se van a desarrollar con el régimen de cooperativa, lo que obliga a sus adjudicatarios a desembolsar una considerable cantidad económica al inicio de las obras. Es el caso de la intervención de la empresa cordobesa Bucéfalo para 167 viviendas en régimen de cooperativa en Cortijo Merino, y de las promociones similares de Galivivienda (278 viviendas en alquiler) y Ora Gestión junto con MxM Group (55 pisos en venta) en Distrito Zeta. No obstante, en estos casos también han sido miles las solicitudes registradas para entrar a formar parte de estas cooperativas.

Asimismo, el Ayuntamiento ha recabado este verano 5.257 peticiones para una de las promociones de VPO de alquiler que construye al oeste del campus de Teatinos. En concreto, se trata de un proyecto de 84 viviendas, por lo que son 62 las personas que aspiran a cada uno de estos pisos, que también se adjudicarán por sorteo y se ocuparán con alquileres que rondarán los 300 euros.