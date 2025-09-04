Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Trabajos de urbanización de los terrenos del Distrito Zeta. Marilú Báez

¿Cuándo se abrirá la próxima oferta de VPO en Málaga? Ya hay una fecha prevista

La promotora Coanfi pone en marcha el sorteo de 123 pisos de dos y tres dormitorios que construirá en Distrito Zeta y parten desde 175.890 euros

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:52

Una nueva oferta de VPO se pone en marcha en Málaga y son miles las personas interesadas en conocer cómo pueden aspirar a estas viviendas. ... El Ayuntamiento ya ha difundido los pormenores del proceso para adjudicar los 123 pisos protegidos en venta del proyecto que la promotora aragonesa Coanfi va a realizar en Distrito Zeta, que fue avanzado por SUR el pasado 29 de agosto. Según la información publicada por el Instituto Municipal de la Vivienda, el plazo para inscribirse en el sorteo para adjudicar estas viviendas, de dos y tres dormitorios, se abrirá «al día siguiente de su publicación en el BOP en la página web 'residencialzoe.com'«.

