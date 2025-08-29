Nueva oferta de VPO en Málaga capital: esta vez en régimen de venta

Nueva oportunidad para conseguir una VPO en Málaga, y ya van seis con esta en lo que va de año. Los proyectos impulsados por el ... Ayuntamiento tanto en los suelos en los que construye 476 pisos protegidos de alquiler al oeste del campus de Teatinos, como en las parcelas que ha dejado en manos de varias promotoras privadas en las nuevas urbanizaciones de Distrito Zeta y Cortijo Merino, están activando varias convocatorias de esta demandada tipología residencial, tras varios años de sequía. La siguiente en ponerse en marcha corresponde a una actuación de la promotora aragonesa Coanfi, en uno de los terrenos que el Consistorio sacó a concurso el año pasado para que sean empresas privadas las que construyan y exploten un total 1.168 VPO en Zeta y el espacio que albergó la fábrica de Amoniaco.

Se trata de una promoción de 123 pisos de protección oficial que se ofertan en régimen de renta. La web de Coanfi ya anuncia este proyecto, bautizado como Residencial Zoë, y que albergará viviendas de dos y tres dormitorios, y adaptadas para personas con movilidad reducida. Desde esta promotora aragonesa han explicado a SUR que, sin apenas publicidad ni difusión, ya han recabado unos doscientos interesados en hacerse con uno de estos pisos, que parten desde 175.890 euros (159.900 euros más IVA) para una vivienda de dos dormitorios, incluida plaza de garaje y trastero.

No obstante, la convocatoria como tal para aspirar formalmente a una de estas VPO no se ha abierto aún. Desde Coanfi confían en que pueda activarse a lo largo del mes de septiembre. A finales de julio presentaron al Instituto Municipal de la Vivienda el proyecto y sus bases para recabar el visto bueno del Ayuntamiento a la calificación y las condiciones con las que se van a explotar los pisos. Una autorización que, según fuentes consultadas, será evacuada por el IMV en el menor tiempo posible, de forma que la oferta para estos pisos protegidos en venta pueda ponerse en marcha en septiembre, como es el deseo de la promotora.

Así, todo apunta a que a lo largo del mes próximo se dará vía libre a esta oferta para el sorteo de 123 viviendas en Distrito Zeta, una intervención para la que Coanfi solicitará la licencia de obras a la Gerencia Municipal de Urbanismo una vez que recabe el visto bueno del IMV. «Nuestra intención es comenzar las obras en cuanto tengamos los permisos necesarios», han apuntado desde la empresa, que también tiene en cartera un proyecto de alto nivel para 74 viviendas de renta libre de dos, tres y cuatro dormitorios en Estepona, denominado Unelma.

Por el momento, desde Coanfi no ofrecen más detalles respecto a esta primera promoción de VPO que van a realizar en Málaga capital. Será un edificio de siete plantas del que todavía no han desvelado su diseño. En su página web, la promotora ya advierte de los requisitos para poder optar a uno de estos pisos: estar inscrito previamente en el registro de demandantes de vivienda protegida que gestiona el IMV, estar empadronado en Málaga capital y cumplir con el límite de ingresos salariales establecido para el régimen general de VPO, al que corresponden estas viviendas.

Límites salariales

Según lo establecido por normativa, para poder acceder a esta tipología de VPO, los aspirantes no pueden tener unos ingresos familiares superiores a 5,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), lo que supone 46.200 euros brutos anuales. No obstante, ese límite de ingresos se amplía en función de unos coeficientes determinados por el territorio en el que se construyan las VPO y el número de miembros de la unidad familiar que solicita la vivienda. Así, en este caso, llega hasta los 71.076,92 euros para las unidades familiares de dos y tres miembros. Asimismo, la actual normativa de la Junta, permite incrementar el límite de ingresos hasta 7,7 veces el IPREM (58.800 euros como base a la que aplicar los coeficientes correctores) para aquellas viviendas que no se logren adjudicar tras el proceso inicial de selección de compradores por sorteo.

En cualquier caso, se espera que sean miles las solicitudes que recabarán estas VPO en venta en el nuevo sector residencial de Distrito Zeta, donde las obras de urbanización están en su recta final para dar paso a un nuevo barrio de más de 3.400 viviendas, de las que más de un millar serán de protección oficial. En este ámbito ya han comenzado los trabajos para un proyecto de 111 VPO, también en venta, promovido por la fundación cordobesa Vimpyca que recabó 4.553 peticiones para formar parte de un sorteo que ya se ha celebrado. Así, hubo 40 aspirantes para cada uno de estos primeros pisos de VPO en Zeta, que partieron desde 164.373 euros (IVA incluido) para los de un dormitorio. Los de dos dormitorios se ofertaron desde 201.154 euros, incluida plaza de aparcamiento y trastero.

Otras ofertas para próximos proyectos privados de VPO que ya se han resuelto en lo que va de año son de actuaciones que se van a desarrollar con el régimen de cooperativa, lo que obliga a sus adjudicatarios a desembolsar una considerable cantidad económica al inicio de las obras. Es el caso de la intervención de la empresa cordobesa Bucéfalo para 167 viviendas en régimen de cooperativa en Cortijo Merino, y de las promociones similares de Galivivienda (278 viviendas en alquiler) y Ora Gestión junto con MxM Group (55 pisos en venta) en Distrito Zeta. No obstante, en estos casos también han sido miles las solicitudes registradas para entrar a formar parte de estas cooperativas.

Asimismo, el Ayuntamiento ha recabado este verano 5.257 peticiones para una de las promociones de VPO de alquiler que construye al oeste del campus de Teatinos. En concreto, se trata de un proyecto de 84 viviendas, por lo que son 62 las personas que aspiran a cada uno de estos pisos, que también se adjudicarán por sorteo y se ocuparán con alquileres que rondarán los 300 euros.