Nueva urbanización de Distrito Zeta, junto a la barriada de Intelhorce. Ñito Salas

Nueva oferta de VPO en Málaga capital: esta vez en régimen de venta

La promotora Coanfi pone fecha a la convocatoria para apuntarse en el sorteo de 123 pisos que se construirán en Distrito Zeta y parten desde 175.890 euros

Jesús Hinojosa

Málaga

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:22

Nueva oportunidad para conseguir una VPO en Málaga, y ya van seis con esta en lo que va de año. Los proyectos impulsados por el ... Ayuntamiento tanto en los suelos en los que construye 476 pisos protegidos de alquiler al oeste del campus de Teatinos, como en las parcelas que ha dejado en manos de varias promotoras privadas en las nuevas urbanizaciones de Distrito Zeta y Cortijo Merino, están activando varias convocatorias de esta demandada tipología residencial, tras varios años de sequía. La siguiente en ponerse en marcha corresponde a una actuación de la promotora aragonesa Coanfi, en uno de los terrenos que el Consistorio sacó a concurso el año pasado para que sean empresas privadas las que construyan y exploten un total 1.168 VPO en Zeta y el espacio que albergó la fábrica de Amoniaco.

