«Condenamos el negacionismo; no son buenos tiempos para las mujeres»

No deja indiferente a casi nadie. Tiene lo que se llama principios, las ideas muy claras, lo que ha demostrado siempre que tocaba. En la ... Comisión de Derechos Sociales del pasado mes de abril, la concejala socialista Rosa del Mar Rodríguez pedía la abolición de la prostitución porque se lo cree, y porque así lo había demandado el Consejo de la Mujer del Ayuntamiento de Málaga, y no dudó en decirle al portavoz de Vox, Antonio Alcázar, lo siguiente: «Usted, probablemente no se ha leído el cuerpo de la moción. El 40% de los hombres en España ha pagado alguna vez por servicios sexuales. Eso significa que en mi partido hay puteros, en el suyo y en absolutamente todos. Y en todas las familias, y en todas las empresas, y en todos los vecinos y en todos los entornos», que decía con la voz quebrada cuando el primero le afeaba las correrías de Ábalos y Koldo.

Estamos tan faltos de honestidad en política, que cuando alguien sale a la palestra y habla sin cortapisas, a los concejales de las demás bancadas se les queda la cara de póker. Diciendo la verdad, o exponiendo principios aunque pudieran ser estrictamente ideológicos, se puede ir a todas partes.

Llega el 25N, que se celebrará el próximo martes, y la comisión de Derechos Sociales de este jueves debería ser un fiel reflejo de la fecha, pero mirando de arriba a abajo, lo cierto es que sólo aparece en el orden del día una iniciativa sobre el Día de la Eliminación de la Violencia de Género, que es de la concejala socialista Rosa del Mar Rodríguez. Se espera que para el pleno, al menos, llegue la que elabora el PP con vocación institucional, es decir para que la firmen todos los grupos, aunque Vox lleva dos años rompiendo la baraja y votando en contra.

En esta jornada, Rodríguez y el portavoz socialista, Dani Pérez, hacen valer todo lo que se ha luchado en este país por los derechos de las mujeres, y que justo ahora, desgraciadamente, se esté viviendo una época de involución

Exponen el caso del alcalde de Alpedrete, Juan Rodríguez, del PP, que justificaba que un hombre que mató a su mujer dándole decenas de puñaladas no era un caso de violencia machista, y que el asesino, que más tarde se quitó la vida, quería mucho a su esposa. Ante la presión mediática, el alcalde de Alpedrete se ha disculpado y se ha visto abocado a mostrar su rechazo a la violencia de género. «Este tipo de declaraciones no deberían volver a hacerse, es un discurso negacionista muy peligroso, y que no nos lleva como sociedad a ningún sitio», que indica Pérez, durante una reunión en el grupo municipal socialista.

«Nosotros condenamos el negacionismo, no son buenos tiempos para las mujeres», indica Rodríguez, quien añade que este discurso machista y negacionista se está viralizando en redes sociales, y pone el punto de mira en Vox, «que son muy hábiles, y el PP que se pone de perfil y los blanquea», añade.

Rodríguez se queja de que a causa del negacionismo, las mujeres pueden estar sufriendo en silencio la violencia de género y se callan por miedo a que no las crean, y pone sobre la mesa que aún a día de hoy sólo el 20% de las mujeres denuncian cuando viven un episodio de este tipo.

«A fecha 10 de noviembre, son 36 mujeres asesinadas en España en 2025 a manos de su pareja o expareja, 11 de ellas en Andalucía y 4 en Málaga, de ellas 17 son las criaturas menores de edad que han quedado huérfanas, tres de ellas en Andalucía», como reza en la moción que Rodríguez defenderá este jueves exigiendo que se renueven los compromisos contra esta lacra, la que supone la violencia contra la mujer por el mero hecho de ser mujer.

La joven de 19 años a la que su exnovio empujó por la ventana

Ambos concejales exponen un último caso de Málaga, que es durísimo: el calvario de una joven de 19 años a la que su exnovio empujó por la ventana en Málaga, que ha necesitado 390 días para curarse de las lesiones, de las que aún sufre secuelas, y que se ha tenido que ir a vivir fuera de España por miedo al procesado.

Se ha tenido que marchar de su país, huir pese a ser la víctima, pero al menos tiene la suerte de poder contarlo. La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Málaga ha impuesto al acusado una condena de ocho años de cárcel por homicidio en grado de tentativa, una multa por vejaciones y una orden de alejamiento de 1.000 metros durante 10 años. También la obliga a pagarle una indemnización de 146.760 euros por las lesiones, como cuenta Juan Cano en este periódico. Para que luego vengan con que la violencia de género no existe: a ver quién tiene valor de decírselo a esta joven de 19 años a la que le ha cambiado la vida para siempre.