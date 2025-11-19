Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los concejales Mari Carmen Sánchez, Rosa del Mar Rodríguez, el portavoz Dani Pérez, y la asesora Alicia Martín, en el grupo socialista delante de la simulación de la calle Ana Orantes, que también reivindican. P. R. Q.
La Casona del Parque

«Condenamos el negacionismo; no son buenos tiempos para las mujeres»

Los socialistas del Ayuntamiento de Málaga presentan una iniciativa para reivindicar el Día contra la Violencia de Género, exigen que no se vuelva atrás en los derechos conquistados y piden que se llame a las cosas por su nombre

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:18

Comenta

No deja indiferente a casi nadie. Tiene lo que se llama principios, las ideas muy claras, lo que ha demostrado siempre que tocaba. En la ... Comisión de Derechos Sociales del pasado mes de abril, la concejala socialista Rosa del Mar Rodríguez pedía la abolición de la prostitución porque se lo cree, y porque así lo había demandado el Consejo de la Mujer del Ayuntamiento de Málaga, y no dudó en decirle al portavoz de Vox, Antonio Alcázar, lo siguiente: «Usted, probablemente no se ha leído el cuerpo de la moción. El 40% de los hombres en España ha pagado alguna vez por servicios sexuales. Eso significa que en mi partido hay puteros, en el suyo y en absolutamente todos. Y en todas las familias, y en todas las empresas, y en todos los vecinos y en todos los entornos», que decía con la voz quebrada cuando el primero le afeaba las correrías de Ábalos y Koldo.

