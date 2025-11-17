Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El calvario de una joven de 19 años a la que su exnovio empujó por la ventana en Málaga

La víctima, que ha requerido 390 días para curarse de las lesiones, de las que aún sufre secuelas, se han ido a vivir fuera de España por miedo al procesado, que ha sido condenado a ocho años de cárcel

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:41

Comenta

Habían estado juntos tres años. Incluso llegaron a convivir durante un tiempo. Pero ella decidió poner fin a la relación cuando descubrió en Instagram una ... infidelidad de su novio, que ha sido condenado a ocho años de cárcel por intentar matarla empujándola por la ventana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un turismo que circulaba en sentido contrario por la AP-7 causa un accidente con cinco heridos a la altura de Mijas
  2. 2 Alquileres desde 365 euros: así podrás acceder a partir de hoy a una VPO asequible por la zona de la Universidad de Málaga
  3. 3 Hallan el cadáver de un hombre de 57 años flotando en Puerto Marina
  4. 4 Absueltas del robo de un carro lleno de aceite y langostinos en Nochevieja en Benalmádena
  5. 5 Un incendio en una caseta de transformación deja sin luz a 600 vecinos en Málaga
  6. 6 Cae en Málaga un capo de la droga que fingió su muerte para liderar un grupo de narcoterroristas
  7. 7 La borrasca Claudia sonríe a Málaga y deja acumulados de más de 150 litros en zonas del interior
  8. 8 Un equipo del Materno salva la vida a una niña de dos años de Badajoz
  9. 9 Andalucía activa un nuevo aviso por «chubascos localmente fuertes y persistentes» para este lunes
  10. 10

    Una cooperativa de Polonia negocia la compra de 40 de los 50 pisos de una urbanización nueva en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El calvario de una joven de 19 años a la que su exnovio empujó por la ventana en Málaga

El calvario de una joven de 19 años a la que su exnovio empujó por la ventana en Málaga