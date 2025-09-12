Cambio radical en Lagunillas: empiezan las obras

Ahora sí, el eje de la calle Lagunillas de Málaga encara su definitiva transformación para ganar en espacios peatonales. Tras una primera etapa de obras ... que se ha desarrollado en la zona sur de este enclave del barrio de la Victoria, ya han arrancado los trabajos de la parte que se quedó sin ejecutar por el retraso de un informe de la delegación de Cultura de la Junta que llevó a la constructora a la que la Gerencia de Urbanismo adjudicó el proyecto en primera instancia a renunciar a su ejecución.

Finalmente, Construcciones Lasor, la empresa que ha realizado la primera fase en las calles Coto de Doñana, Alonso de Benítez, Vital Aza, pasaje Valentín Martínez, Huerto del Conde y Cobertizo del Conde, es la que ha comenzado los trabajos que se quedaron por acometer, con un presupuesto de 2.460.648,82 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de un año.

Las obras que se han iniciado para hacer semipeatonal el eje de la calle Lagunillas abarcan la plaza de la Victoria, la calle Lagunillas y la plaza de Miguel de los Reyes. Para ello, aceras y calzada quedarán a un mismo nivel, se plantarán un buen número de ejemplares arbóreos, y se suprimirá el tráfico en el lateral sur de la plaza de la Victoria y en el tramo norte de la calle Lagunillas, desde la calle Poeta Concha Méndez, hasta la glorieta en la que actualmente se encuentra el monumento al cantante Miguel de los Reyes, que será traslado a una nueva ubicación en la plaza que lleva su nombre, en el extremo sur de Lagunillas.

Ampliar El proyecto prevé suprimir el tráfico en el lateral sur de la plaza de la Victoria. Sur

La intención del proyecto es evitar el tráfico de paso por Lagunillas, que quedará convertida en una zona más peatonal, con aceras de 1,8 metros de anchura (si bien en algunos puntos se reducirán a 1,6 metros) y en la que la mayor presencia de árboles generará bosquetes que arropen las zonas de estancia. El tráfico se mantendrá en sentido norte en Lagunillas pero quedará interrumpido en el extremo más próximo a la plaza de la Victoria o de los Monos, de forma que los vehículos tendrán que girar hacia la calle Poeta Concha Méndez.

El nuevo pavimento que se aplicará a toda esta zona está inspirado en la técnica textil del 'patch work' y combinará baldosas de piedra natural, material cerámico y piezas de hormigón prefabricado de diferentes tonos, lo que conformará una especie de 'alfombra' que se extenderá por todo el entorno.