Trabajos de inicio de la transformación de la calle Lagunillas. Sur

Cambio radical en Lagunillas: empiezan las obras

Los trabajos, que durarán un año, se han reanudado tras la ejecución de una primera etapa en la zona sur de este entorno urbano de la Victoria

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:16

Ahora sí, el eje de la calle Lagunillas de Málaga encara su definitiva transformación para ganar en espacios peatonales. Tras una primera etapa de obras ... que se ha desarrollado en la zona sur de este enclave del barrio de la Victoria, ya han arrancado los trabajos de la parte que se quedó sin ejecutar por el retraso de un informe de la delegación de Cultura de la Junta que llevó a la constructora a la que la Gerencia de Urbanismo adjudicó el proyecto en primera instancia a renunciar a su ejecución.

