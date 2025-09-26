El boom de la importación de coches nuevos para los concesionarios deja pequeño el puerto de Málaga

El puerto de Málaga está viviendo un boom en un segmento del mercado logístico en el que ha logrado una posición de liderazgo, como es ... la importación de vehículos nuevos procedentes de fábrica. El crecimiento de estas operativas en los últimos meses es tal que los espacios destinados para ello, fundamentalmente, el muelle 9 y alrededores, se han quedado pequeños y no dan abasto.

Para paliar está situación y permitir que estas mercancías sigan llegando, la Autoridad Portuaria ha autorizado temporalmente a los operadores a aparcar coches recién llegados en los muelles 4 y 5. En paralelo, tanto esta institución como las empresas están buscando campas con capacidad suficiente y bien comunicadas en el 'Hinterland', que es el área de influencia en el interior de la provincia.

Y es que, a las marcas de automóviles que ya venían trabajando con Málaga, principalmente Renault-Dacia desde su factoría de Tánger (Marruecos) hacia España, y también Ford, se ha sumado en fechas recientes tres marcas chinas: BYD, Omoda y Jaecoo. Por tanto, no extraña que el número de vehículos destinados a los concesionarios que se han movido en lo que va de año ascienda a 83.725. Esta cifra es un 35% más de la que hubo al cierre de septiembre de 2024 (61.823). De hecho, a estas alturas de 2025 ya casi se ha igualado el total de 2024: 86.466.

Llegada de coches de China

Sólo durante la semana pasada se movilizaron en la rada malagueña 3.282 unidades, lo que llevó a habilitar parte de los muelles 4 y 5 para acopiar automóviles, básicamente Renault y Dacia. Este gran salto tiene dos razones principales, según explican fuentes del sector logístico portuario: de una parte, el fuerte aumento de la demanda de coches nuevos por parte de los particulares y empresas en España y Portugal, que hace que los concesionarios encarguen más a fábrica.

A ello se une, en el caso de Málaga, el hecho de que el principal operador, que es Noatum, ha asumido la gestión de las rutas marítimas del fabricante chino Chery, que tiene las marcas Omoda y Jaecoo; así como de BYD. Entre ambos, en breve se alcanzarán las cinco descargas en la rada malagueña durante este ejercicio. Estas son adicionales a los servicios para Renault, Dacia y, en menor medida, Ford.

La situación se 'complica', en la medida en que también está aumentando la entrada de contenedores, que ocupan buena parte de la concesión de Noatum en el muelle 9. Esta tormenta perfecta es la que ha obligado a pedir el uso temporal de los mencionados espacios alternativos para almacenarlos. Durante esta semana en el puerto se han llegado a acumular unas 6.600 unidades, de las que 6.000 están en la campa del 9, y 600 en la parte más próxima al Soho (esta zona tiene capacidad para albergar hasta 1.000).

Los automóviles permanecen allí un máximo de cuatro a cinco días, hasta que se llevan a los concesionarios y a los compradores finales. Desde el sector logístico portuario insisten en que, gracias a estos esfuerzos y a la satisfacción de los clientes, este tipo de cargas se van consolidando y aumentando año tras año.

Nuevo récord

El presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, destaca la labor comercial que ha desplegado este organismo, «que está dando resultados». Junto a ello, menciona la apuesta de Noatum por este mercado, a través de su filial Autoterminal. El dirigente marítimo explica cuál fue el punto de inflexión: «En la cadena de suministro de Renault tuvieron problemas, al no poder dar salida a los coches fabricados en Tánger. En ese momento crítico, Málaga les dio una solución muy ágil, lo que nos sirvió para estrechar los vínculos y nos convertimos en su puerto de confianza en el sur de la península».

Detrás, han sido los fabricantes chinos los que se han fijado en las capacidades del puerto malacitano. «Han visto nuestra forma de operar y han decidido confiar en nosotros». A consecuencia, también el muelle 4 se ha llenado de automóviles, «y eso, a pesar de que hemos conseguido una gran agilidad en las salidas, pues hemos mejorado la eficiencia de las rotaciones y van saliendo por la calle Pacífico un camión tras otro».

Como colofón, Rubio anuncia que este año terminará con un nuevo récord, con cerca de 100.000 unidades movilizadas, con lo que se superará el máximo histórico de 2024. En cambio, este advierte de que los muelles 4 y 5 tienen autorizaciones temporales para usarlos como campas, si bien la vocación de ese espacio en pocos meses será volver a servir, como ya ocurrió en el pasado reciente, para una futura línea de mercancías con Tánger.