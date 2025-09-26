Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Coches nuevos de importación, esperando en el muelle 4 para su traslado a los concesionarios. SALVADOR SALAS

El boom de la importación de coches nuevos para los concesionarios deja pequeño el puerto de Málaga

La Autoridad Portuaria autoriza temporalmente a los operadores logísticos a estacionar vehículos en los muelles 4 y 5 tras llenarse el resto de espacios

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:27

El puerto de Málaga está viviendo un boom en un segmento del mercado logístico en el que ha logrado una posición de liderazgo, como es ... la importación de vehículos nuevos procedentes de fábrica. El crecimiento de estas operativas en los últimos meses es tal que los espacios destinados para ello, fundamentalmente, el muelle 9 y alrededores, se han quedado pequeños y no dan abasto.

