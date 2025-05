La avería de un AVE en Málaga vuelve a indignar a los viajeros

Ignacio Lillo Málaga Miércoles, 7 de mayo 2025, 09:11 Comenta Compartir

Esta vez ha sido un sólo tren afectado, pero ha generado gran indignación entre los pasajeros, pues la situación que se ha producido esta mañana en María Zambrano ha hecho temer a los afectados por un nuevo parón, después del grave corte de las líneas que hubo el pasado domingo y el lunes, que todavía está muy reciente en la memoria colectiva.

Por el momento, la situación de hoy no ha ido a mayores, y forma parte de las incidencias que se pueden considerar habituales dentro de la red ferroviaria. Un AVE ha tenido que demorar su salida de origen por una avería en el propio tren. Se trata de la salida de Málaga a Madrid de las 6.48, que tenía que llegar a Madrid a las 9.44, y que tuvo su salida finalmente con 40 minutos de retraso (a las 7.28), según informan fuentes técnicas de Adif.

«Hoy en María Zambrano desde primera hora de la mañana, los trenes han vuelto a circular con un retraso de una hora, añadiendo a esto la falta absoluta de información. Esta es la tónica habitual de los pasajeros que por motivos laborales (u otros) tenemos que coger algún tren a diario. De hecho, a la hora de elegir el tren, tenemos que tener en cuenta no sólo la hora de llegada, si no el seguro retraso que el tren sufrirá», asegura Francisco, uno de los viajeros afectados, en un mensaje dirigido a SUR.

«Dado que como usuarios no tenemos voz, ni recibimos ninguna clase de compensación por todas las molestias sufridas, les pido que den visibilidad a este problema, que no sólo afecta a los usuarios, si no que proyecta una imagen pésima de nosotros a todo aquel que quiera venir a visitarnos».