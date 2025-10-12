La Primitiva del sábado deja un premio millonario en un bazar de Málaga

Los juegos de azar y loterías están dejando esta semana varios premios importantes en Málaga. Primero fue El Millón del Euromillon se vendió el martes ... en una administración Ardales , la ONCE dejó un buen pellizco en el paseo marítimo Antonio Banderas de la capital y este mismo jueves dos premios de la Lotería Nacional caían en Torremolinos y en Málaga capital.

Este sábado fue La Primitiva la que trajo el premio importante de Málaga, en concreto al despacho Receptor nº 50.685 de Málaga, situado en un bazar que está en la calle José Calderón de Campanillas. Se trata del único premio que hubo este sábado en España de primera categoría (6 aciertos), con una cantidad de 1,2 millones de euros (1.248.450,19 es la cifra concreta)

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este sábado, 11 de octubre, ha estado formada por los números 8, 47, 38, 45, 10 y 29. El número complementario es el 43, el reintegro el 6 y el Joker, 8045478. La recaudación ha ascendido a 10.581.666 euros.

Al no haber boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) este sábado, el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de 'La Primitiva' un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 15.500.000 euros.