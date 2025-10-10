La ONCE deja 350.000 euros en el Paseo Marítimo Antonio Banderas de Málaga

El sorteo diario de la ONCE de este jueves ha dejado un premio de 350.000 euros en Málaga, con diez cupones premiados con 35. ... 000 euros cada uno que vendió Josefa Berlanga en la calle Pacífico de la capital malagueña. Berlanga, que es vendedora de la ONCE desde 2019, ha dado la suerte en su ruta habitual por el paseo marítimo malagueño. «Estoy temblando, es un sentimiento divino pero a la vez fortísimo» ha destacado este viernes la malagueña aún en shock. «Da gusto arreglar alguna vida con esta ilusión que damos todos los días», ha añadido.

Es la primera vez que Josefa da un premio mayor y no ha podido esperar a compartir su alegría con sus vecinos. «Hoy creo que voy a empezar mi jornada antes para poder decírselo a todos» bromeaba. «Es un orgullo para mí, es como si el premio me hubiese tocado», ha agregado entre felicitaciones de sus clientes.

Este sorteo, dedicado al Día Mundial de la Visión, ha repartido otros 105.000 euros en la localidad sevillana de Dos Hermanas y ha llevado el resto de los premios a Cataluña y la Comunidad de Madrid.

Para hoy viernes, 10 de octubre, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 46 millones de euros.