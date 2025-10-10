Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La ONCE deja 350.000 euros en el Paseo Marítimo Antonio Banderas de Málaga

El premio lo ha dado Josefa Berlanga, vendedora desde 2019, en la calle Pacífico de la capital

SUR

Viernes, 10 de octubre 2025, 11:57

El sorteo diario de la ONCE de este jueves ha dejado un premio de 350.000 euros en Málaga, con diez cupones premiados con 35. ... 000 euros cada uno que vendió Josefa Berlanga en la calle Pacífico de la capital malagueña. Berlanga, que es vendedora de la ONCE desde 2019, ha dado la suerte en su ruta habitual por el paseo marítimo malagueño. «Estoy temblando, es un sentimiento divino pero a la vez fortísimo» ha destacado este viernes la malagueña aún en shock. «Da gusto arreglar alguna vida con esta ilusión que damos todos los días», ha añadido.

