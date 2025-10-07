El Millón del Euromillones, validado en el mismo pueblo de Málaga por segunda vez en menos de dos meses

El sorteo del Euromillones de este martes 7 de octubre ha dejado un premio importante en un municipio de Málaga. En concreto ha sido en ... Ardales, pueblo de la comarca de Guadalteba conocido por sus espectaculares parajes naturales como el Desfiladero de los Gaitanes, sus cuevas o el Caminito de Rey. Allí, en la administración número 1 del municipio, fue validado el boleto acertante de El Millón de este martes.

Lo curioso es que hace apenas mes y medio la misma administración de lotería de Ardales repartió otro premio El Millón del Euromillones, en el sorteo del martes 12 de agosto. Y un poco antes, el 6 de agosto, también se validó allí un premio de 6 aciertos de la Bononoto de 377.260 euros.

La administración Caminito del Rey lleva más de 60 años en el negocio según se explica en su página web, desde la que venden lotería a todos puntos de España, por lo que el acertante de El Millón de este martes podría ser de cualquier punto del país.

El Resultado del Euromillones de este martes 7 de octubre de 2025 son los números: 24, 39, 42, 43 y 48 Estrellas: 5 y 8.

En España existen dos boletos acertantes de Tercera Categoría (5 + 0) que han sido validados en el Valladolid y Vigo. En el caso de El Millón, la mecánica es que cada boleto incluye un código compuesto por tres letras y cinco cifras que se genera de manera automática.