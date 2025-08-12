'El Millón' del Euromillones toca en Ardales
Málaga
Martes, 12 de agosto 2025, 22:46
'El Millón' del sorteo del Euromillones celebrado este martes ha tocado en el municipio malagueño de Ardales. El boleto acertante fue validado en la ... administración de Loterías número 1, situada en la calle Real, 30.
La combinación ganadora ha sido 46 - 48 - 28 - 18 - 42, con las Estrellas 03 - 09. Además de 'El Millón', el sorteo de este martes también ha dejado dos boletos acertantes de Tercera Categoría (5 + 0) en España, uno validado en la administración de Loterías número, 2 de Villena (Alicante), situada en Cervantes, 32, y el otro a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.
Al no existir acertantes de Primera Categoría, el Eurobote se eleva a 234 millones de euros.
