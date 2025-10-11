Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Cae en Málaga el primer y segundo premio de la Lotería Nacional del jueves 9 de octubre

Ambos números han estado muy repartidos por toda la geografía española

Ester Requena

Ester Requena

Sábado, 11 de octubre 2025, 13:03

Comenta

La Lotería Nacional del jueves vuelve a sonreír a Málaga por segunda semana consecutiva. Si el jueves pasado (en el sorteo del 2 de octubre) el primer premio tocaba en Torremolinos ... , concretamente en la administración ubicada en la calle Hoyo, este 9 de octubre el primer premio ha ido a parar a la capital. La administración número 51, denominada 'La Gata Loca' y ubicada en la barriada de Puerta Blanca de Málaga, ha vendido el 76.348, número que ha repartido 300.000 euros al número (30.000 euros cada décimo).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Manuel, el motorista fallecido en la N-340: trabajaba en nutrición deportiva y estaba a punto de ser padre
  2. 2 Accidente mortal en la antigua N-340: hallan un DNI en el lugar, pero no pertenece a los fallecidos
  3. 3 Altercado en la línea 17 de la EMT: dos pasajeros, a golpes por subir primero al autobús
  4. 4 Andalucía suspende temporalmente los avisos de las citas para pruebas diagnósticas de imagen
  5. 5

    ¿Qué le ha ofrecido el Ayuntamiento de Málaga a Mónica, la madre soltera sin vivienda?
  6. 6 Virus del Nilo: Salud declara «área en alerta» el barrio malagueño El Tarajal
  7. 7 ¿Has visto estos pequeños escarabajos en tu casa en Málaga? Así te pueden afectar
  8. 8

    La competencia en alta velocidad reduce el precio medio del viaje Málaga-Madrid a 47 euros
  9. 9 La ONCE deja 350.000 euros en el Paseo Marítimo Antonio Banderas de Málaga
  10. 10 Arranca el proyecto de VPO en Lagunillas: alquileres entre 350 y 550 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cae en Málaga el primer y segundo premio de la Lotería Nacional del jueves 9 de octubre

Cae en Málaga el primer y segundo premio de la Lotería Nacional del jueves 9 de octubre