Cae en Málaga el primer y segundo premio de la Lotería Nacional del jueves 9 de octubre

La Lotería Nacional del jueves vuelve a sonreír a Málaga por segunda semana consecutiva. Si el jueves pasado (en el sorteo del 2 de octubre) el primer premio tocaba en Torremolinos ... , concretamente en la administración ubicada en la calle Hoyo, este 9 de octubre el primer premio ha ido a parar a la capital. La administración número 51, denominada 'La Gata Loca' y ubicada en la barriada de Puerta Blanca de Málaga, ha vendido el 76.348, número que ha repartido 300.000 euros al número (30.000 euros cada décimo).

Además de en Málaga, el número ha sido despachado en administraciones de Cistierna (León), Logroño, Badajoz, Úbeda, Cornellà (Barcelona), Jaén, Algeciras, Sevilla, Madrid, Córdoba y Albacete.

Pero no ha sido el único premio en la provincia, puesto que el segundo ha dejado agraciados en Marbella. El 91133, que deja 60.000 euros al número (6.000 euros cada décimo) ha sido vendido en la administración de la avenida General López Dóminguez, además de en Huelva, Santa Cruz de Tenerife, Castro Urdiales (Cantabria), Burjassot (Valencia), Madrid, Jerez de la Frontera y Fuentes Nuevas (León).

Los reintegros fueron a parar a los números terminados en 5, 7 y 8.

Consulta la lista oficial de premios: