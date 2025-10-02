Vendido en Málaga el primer premio de la Lotería Nacional de este jueves

El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves ha repartido miles de euros en distintos puntos de la geografía española, y en esa lista ... figura Málaga. Concretamente, Torremolinos, que es donde se ha vendido parte del primer premio de este 2 de octubre. Ha sido en la administración número 66, ubicada en la calle Hoyo 9.

El número agraciado con 300.000 euros al número (30.000 al décimo) es el 31.709, y aparte de en Torremolinos se ha consignado en Alicante, Badajoz, Bilbao, Islas Baleares, Murcia, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia y Valladolid.

Por su parte, el segundo premio (dotado con 60.000 euros al número y 6.000 al décimo) ha recaído en el 60.003, que ha ido a parar a Almería, Cáceres, Granada, Castellón, Madrid, Murcia, Sevilla y Toledo.