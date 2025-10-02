Vendido en Málaga el primer premio de la Lotería Nacional de este jueves
Málaga
Jueves, 2 de octubre 2025, 22:03
El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves ha repartido miles de euros en distintos puntos de la geografía española, y en esa lista ... figura Málaga. Concretamente, Torremolinos, que es donde se ha vendido parte del primer premio de este 2 de octubre. Ha sido en la administración número 66, ubicada en la calle Hoyo 9.
El número agraciado con 300.000 euros al número (30.000 al décimo) es el 31.709, y aparte de en Torremolinos se ha consignado en Alicante, Badajoz, Bilbao, Islas Baleares, Murcia, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia y Valladolid.
Por su parte, el segundo premio (dotado con 60.000 euros al número y 6.000 al décimo) ha recaído en el 60.003, que ha ido a parar a Almería, Cáceres, Granada, Castellón, Madrid, Murcia, Sevilla y Toledo.
