Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Vendido en Málaga el primer premio de la Lotería Nacional de este jueves

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Jueves, 2 de octubre 2025, 22:03

Comenta

El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves ha repartido miles de euros en distintos puntos de la geografía española, y en esa lista ... figura Málaga. Concretamente, Torremolinos, que es donde se ha vendido parte del primer premio de este 2 de octubre. Ha sido en la administración número 66, ubicada en la calle Hoyo 9.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a unos propietarios a pagar 16.000 euros a sus vecinos del piso de abajo por los daños que causó una plaga de chinches
  2. 2 Ryanair estrena nueve rutas este invierno en el aeropuerto de Málaga
  3. 3 Despiden a la directora de una oficina bancaria que, con un sueldo de 7.345 euros al mes, faltaba para irse a la peluquería
  4. 4 Un expresidiario multirreincidente atemoriza a un vecindario de Mijas: «Esto parece la casa del terror»
  5. 5

    Benamargosa, el municipio más pobre de España
  6. 6 Apuñalan y patean a un hombre de 44 años a las puertas de una discoteca de Marbella
  7. 7

    Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 personas
  8. 8

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  9. 9

    El restaurante Óleo renace en el Soho
  10. 10 El SAS comienza a llamar una por una a las 2.000 mujeres con resultados no concluyentes en el cribado de cáncer de mama

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Vendido en Málaga el primer premio de la Lotería Nacional de este jueves

Vendido en Málaga el primer premio de la Lotería Nacional de este jueves