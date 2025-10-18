Lotería Nacional del sábado 18 de octubre de 2025: ganadores y resultados

El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 18 de octubre de 2025 ha repartido su primer y segundo premio en varios puntos de ... la geografía española. Así, el primer premio, el 70.504 (con una recompensa de 600.000 euros al número), se ha consignado en Granada, Madrid, Salamanca y Santa Cruz de Tenerife.

Por su parte, el segundo premio, el 02.133 (120.000 euros al número) se ha despachado también en administraciones de varias ciudades: Madrid, Sana Cruz de Tenerife, Teruel, Valencia y Zamora.

El reintegro ha recaído en los números 4, 7 y 5.

Consulta los números y las administraciones agraciadas.