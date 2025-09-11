El primer premio de la Lotería Nacional, vendido en Málaga

El sorteo de la Lotería Nacional ha repartido dinero por diversos puntos de la geografía española este jueves, y entre ellos figura Málaga. En la ... administración de la calle Esla, ubicada en la capital, se ha vendido el 79.946, agraciado con el primer premio de este 11 de septiembre. Está dotado de 300.000 euros al número, 30.000 al décimo.

Se ha adquirido, además de en Málaga, en Alicante, Almería, Badajoz, A Coruña, Granada, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Lugo y Soria.

Por su parte, el segundo premio, dotado con 60.000 euros al número (6.000 al décimo) ha recaído en el 73.135. Se ha repartido entre Oviedo, Ciudad Real, Úbeda (Jaén) y Morón de la Frontera (Sevilla).