El primer premio de la Lotería Nacional, vendido en Málaga

Una administración de la calle Esla reparte el 79.946, el número agraciado este 11 de septiembre

Isabel Méndez

Málaga

Jueves, 11 de septiembre 2025, 21:40

El sorteo de la Lotería Nacional ha repartido dinero por diversos puntos de la geografía española este jueves, y entre ellos figura Málaga. En la ... administración de la calle Esla, ubicada en la capital, se ha vendido el 79.946, agraciado con el primer premio de este 11 de septiembre. Está dotado de 300.000 euros al número, 30.000 al décimo.

