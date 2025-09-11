La Primitiva deja casi 50.000 euros en San Pedro Alcántara

La Primitiva ha dejado un pellizco este jueves en San Pedro Alcántara, donde se ha consignado uno de los cuatro boletos acertantes de Segunda Categoría.

De Primera Categoría (6 aciertos) hay dos boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías 2 de Llodio (Álava), y en la 151 de Madrid. Los afortunados propietarios obtendrán, cada uno, 588.479,48 euros. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) hay cuatro boletos acertantes, que han sido consignados en la Administración de Loterías 1 de Casariche (Sevilla), en la número 300 de Madrid, en el Despacho Receptor número 50.200 de San Pedro de Alcántara y en el 77.390 de La torre de Esteban Hambrán (Toledo). Sus respectivos dueños se embolsarán 47.714,55 euros.

En el sorteo de La Primitiva de este 11 de septiembre no hay boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que con el Bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 2.500.000,00 euros.

La combinación agraciada está formada por los números 19 45 23 36 32 35. Complementario 43 y reintegro el 9. JOKER: 0105556. La recaudación del sorteo ascendió a 9.906.387,00 euros.