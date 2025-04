Cuatro años después de diseccionar Jerusalén en 'Santa y cautiva', el corresponsal Mikel Ayestaran (Beasain, 1975) vuelve a las librerías con 'Historias de Gaza' (Ed. ... Península) en el que combina con gran habilidad la narración periodística, la crónica en primera persona y la documentación histórica. El resultado es un retrato de un enclave palestino que ya no existe, al menos, tal y como era hasta octubre de 2023. La ofensiva israelí en respuesta al ataque de Hamás el 7-O ha reducido a escombros una franja en la que, pese a todas las dificultades, había vida. Ayestaran no ha querido que el 7 de octubre fagocitara un relato rico en matices y en el que, como en todos, «las cosas no son blanco o negro».

– Se estrenó en el mundo del libro con 'Gaza, cuna de mártires' y ahora, justo diez años más tarde, regresa con otro libro sobre la Franja.

– Aquello fue el rito iniciático para romper el miedo al folio en blanco. Para los periodistas que hacemos Oriente Medio Gaza siempre ha sido un lugar muy especial. Yo, al menos, nunca he trabajado en un sitio así. En aquel momento, conocí una Franja de Gaza que diez años después ha desaparecido. No es la que tenemos ahora y no va a ser la que vamos a tener en el futuro. Son diez años muy interesantes para ver cómo evoluciona una situación ya mala a otra que no sabemos cómo acabará, pero que será bastante peor.

– Aclara que no ha querido escribir un libro objetivo, si por tal cosa entendemos una narración pegada al relato estadounidense.

– Para escribir este libro, he repasado los que tenía en casa. Y uno de los que más me ha impactado sobre Gaza ha sido el de Joe Sacco y me he apropiado de su reflexión. En general, el debate de ser o no ser objetivo en nuestro trabajo está ya superado y fuera de lugar. Me gusta mucho la frase de buscar la honestidad en cada trabajo, sea en un libro o sea en un tuit. Ya no me importa el formato, pero la honestidad es innegociable.

– Hace muchos años me dijo que el conflicto de Oriente Medio había mutado de territorial a religioso.

– Con el paso del tiempo, ha vuelto a mutar o yo he aprendido más del conflicto y ahora veo que se juntan de forma extrema los dos factores. Quizás me equivocaba y es una lucha pura y dura por la tierra. Creo que me equivoqué.

'Historias de Gaza' | Autor: Mikel Ayestaran Estilo: Crónica

Editorial: Península

Páginas: 256

Precio: 19,90 euros

A la venta: el miércoles

– Quizás no se equivocó: son los fanáticos religiosos quienes lideran los dos bandos.

– Desde luego. El factor religioso en Oriente Medio se ha radicalizado en musulmanes y judíos, y en cristianos no porque somos muy pocos, aunque ahí tenemos el caso de Líbano. El de la extremaderechización política es un fenómeno global y la religión va de la mano.

– En 'Historias de Gaza' combina documentación histórica, los testimonios y también los relatos en primera persona, incluida su familia. En el caso de su mujer, como trabajadora sanitaria en Gaza varias veces al año entre 2015 y 2022.

– Yo llevo de serie el problema mental que conlleva ir a estos sitios a trabajar, pero si coges a una persona de otro contexto, como puede ser el Hospital de Mendaro, y la metes en un centro médico recibiendo a múltiples víctimas y heridos de bala, no sabes cómo va a reaccionar. Y la verdad es que Aloña encajó muy bien, también porque los equipos de Médicos Sin Fronteras y Medicus Mundi son muy buenos. En un contexto como éste, es muy importante que vengan de fuera médicos y enfermeras. El problema de Gaza es que por mucho que lo contamos en todos los formatos posibles, hasta que no estás dentro es imposible que te hagas a la idea.

– Lo que sí se nota es que ha encontrado un tono narrativo que domina y en el que, por lo tanto, se encuentra muy cómodo.

– Sí, cada vez me siento más cómodo escribiendo. No quería un libro pegado al 7 de octubre, me daba pánico, sino algo que fuera mucho más allá, aunque tuviera peso. Y aunque a muchos compañeros les molesta, me siento bien escribiendo en primera persona. Tampoco creo que sea el protagonista del libro, sino una voz más entre otras muchas. Lo que me ha ayudado mucho a estructurar el libro ha sido la historia de Kayed (el fixer). Me arrepiento mucho de no haber hecho en su día con Gaza lo mismo que hice con 'Jerusalén, santa y cautiva', un recorrido de norte a sur, con sus hoteles, sus cafetines y todas las cosas que no salen en las noticias. Ya no será posible hacerlo.

– La vida de Kayed incluye una historia de amor con Maribel, una malagueña, que da para película...

– Kayed me insistió mucho en que pusiera esta historia porque le duele pensar que Maribel crea que él le traicionó. Lo difícil que es tener un amor palestino es algo que desde fuera no nos damos cuenta. Y antes de las redes sociales, mucho más. Conozco varios casos, aunque el de Kayed es el más cercano. Me impactó porque yo le tomaba mucho el pelo con eso, pero luego te das cuenta de que es un tema durísimo.

– ¿En qué estaba pensando Hamás cuando realizó el ataque criminal del 7 de octubre?

– Desde luego, no estaba pensando en esto. Nadie podía imaginar que iba a golpear como lo hizo, sin ningún tipo de resistencia desde el otro lado. Le aseguro que no estaba pensando en salir y encontrarse en la puerta un festival de música electrónica.

– Pues se han quedado sin Gaza porque resulta imposible imaginar una vuelta a la situación de vecindad anterior al ataque.

– Desde el punto de vista militar, ellos claman victoria, pero después del 7 de octubre lo han perdido absolutamente todo. Sigue manteniendo el apoyo popular entre los palestinos, así que igual no tendremos Hamás, pero el Islam político va a seguir presente, sin ninguna duda. E Israel ha perdido una gran oportunidad de acabar con Hamás como hizo con la cúpula de Hezbolá en Líbano, mediante esa inteligencia brutal que tiene. Sin embargo, han hecho una operación al peso, con cero inteligencia, destrucción masiva y muertes aleatorias, cuantas más mejor.

– Los de Hamás violaron y mataron a civiles del sector más progresista de la sociedad israelí. ¿Eran conscientes de lo que hacían o para ellos eran tan sólo otros israelíes más?

– Yo creo que no lo eran. No se esperaban llegar hasta donde llegaron. Las unidades militares hicieron lo que tenían previsto y después se abrió la verja por cincuenta puntos y por ahí salió de todo, incluidas facciones palestinas cuyos nombres ni había escuchado hasta entonces. Camparon a sus anchas, en medio de una rave. Imagínese a esas criaturas que llevan encerradas desde 2007 y de repente, abres la jaula y les metes en medio de una fiesta tecno a las siete de la mañana. Espero que los israelíes nos expliquen algún día los errores de seguridad del 7 de octubre porque yo todavía no me puedo explicar cómo pudo pasar todo eso.

– ¿Fue un error la desanexión israelí de Gaza en 2005 o al menos la forma unilateral en la que la hizo Ariel Sharon?

– Creo que no fue un error, sino un paso importante para que Israel hiciera lo ha hecho desde entonces: mantener el control absoluto sobre la Franja por tierra, mar y aire. Lo convierten en campo de tiro con tres superoperaciones militares en las que han podido probar todas sus armas. Y por parte de Hamás, hablamos también del lanzamiento de miles y miles de cohetes. No sé qué pensaba Sharon, pero aquello no ha servido para gran cosa.

– ¿Se están pegando Irán e Israel en territorio gazatí?

– Es más claro el papel de Irán en Líbano que en Gaza, donde es más complicado. Por supuesto que hay apoyo iraní a Hamás, pero más limitado del que pudieron tener en Líbano o en Irak, en donde Irán tiene milicias y milicias.

– El siguiente objetivo de Netanyahu, ¿será Cisjordania, verdad?

– Desde el punto de vista religioso y esto lo he hablado con colegas israelíes e incluso con rabinos, Gaza no forma parte del 'Gran Israel', aunque los ultranacionalistas lo quieren todo. Pero desde el punto de vista religioso tendría más sentido que volvieran a tomar el Sinaí. Y sin duda, la prioridad número uno es la anexión de Cisjordania, que es Judea y Samaria, territorios absolutamente innegociables desde un punto de vista religioso.

– Parece que conflictos como el de Oriente Medio polarizan más a la opinión pública que otros, como la invasión de Ucrania.

– No sé qué decirle... Con Ucrania me han dado también por todos los lados. Estoy más acostumbrado al tema de Oriente Medio que al de Ucrania, que me pilló un poco por sorpresa. El gran problema de los conflictos es que todo lo queremos ver en blanco y negro, queremos saber quiénes son los buenos y quiénes son los 'malos'. A veces te preguntan: «Pero aquí, ¿con quién vamos?» Al final, cualquier conflicto está lleno de grises. Lo del 'bueno' o el 'malo', el blanco y el negro es muy peligroso, pero es a lo que vamos.