Mikel Ayestaran dejó junto a su familia Jerusalén hace tres años para instalarse en Estambul, desde donde actualmente cubre la información en la región. Reconoce ... que con el cambio ha ganado en perspectiva y tranquilidad, aunque piensa regresar algún día con su mujer: «Mis hijos son más de Jerusalén que de Azpeitia, pero ya está: cumplimos una etapa y era el momento de cambiar».

– La guerra de Gaza se ha cubierto al minuto sin necesidad de corresponsales extranjeros sobre el terreno. ¿No es contraproducente para el corresponsal que parezca que ya no es necesario?

– Yo creo que se necesitan más que nunca. No tengo una experiencia igual que ésta en cuanto a censura porque no sólo no nos dejan entrar en Gaza, sino que están matando a nuestros colegas dentro. El medio más importante que queda ahí es la cadena Al Jazeera y ya es calificada de terrorista. Estamos en una situación nefasta desde el punto de vista informativo. Y es verdad que en Gaza tenemos imágenes al minuto, pero sin estar dentro es muy difícil trabajar. A mí se me ha hecho imposible hacerlo como se debe. Tienes la propaganda de Hamas y la del Ejército israelí, y estás vendido en la mitad. Claro que tenemos imágenes, pero es difícil informar si no sabes quiénes son y dónde están. Si Israel no nos deja entrar es porque no quiere que contemos qué está pasando en Gaza. Me parece muy bien que Israel organice viajes para visitar los kibutz atacados, pero vamos a hablar de esas 1.200 víctimas y también de las 50.000 del otro lado.

– Después de más de siete años en Jerusalén, hace tres se mudó a Estambul. ¿Qué ha ganado con el cambio?

– Me he quitado el día a día del conflicto de la calle y eso es importante.

– ¿Y qué ha perdido?

– He perdido Jerusalén, casi nada... Es una tragedia personal. Algún día volveré con mi mujer, cuando los niños hayan volado. Mis hijos son más de Jerusalén que de Azpeitia, pero ya está: cumplimos una etapa y era el momento de cambiar. Y hacerlo de Jerusalén a Estambul no es malo. Pierdes el contacto directo con el tema principal y con la ciudad más interesante del mundo, pero verla desde la distancia me ayuda a ser más reflexivo.

– Ahora le han concedido el Premio Ortega y Gasset por su cobertura multimedia de la guerra de Gaza, paradójicamente, sin haber pisado la Franja, aunque con historias muy próximas como el 'Menú de Gaza'.

– Es verdad, sin haber entrado. Es muy significativo. Y sin haberme presentado al premio. Fue una sorpresa. Lo del 'Menú de Gaza' ha sido un trabajo de 300 días al que dedico un capítulo del libro. Respondió al reto de romperte la cabeza pensando cómo contar esto porque es muy difícil mantener el pulso en los periódicos y en las teles. Hablas todos los días de lo mismo y te dicen: «Eso ya lo has dicho». Y las redes sociales te dan esta oportunidad, siendo pesado, intenso y utilizando un formato tan simple como la foto de un plato con lo que come una familia. Cuando ves 300 platos sin carne, frutas, pescado o verdura fresca te das cuenta lo que supone el uso del hambre como un arma más dentro de una guerra. Esto lo había visto en Mosul contra el Estado Islámico o en los barrios de Alepo bajo el control de la oposición, pero esta vez se está estirando tanto en el tiempo que estamos ante un bloqueo medieval. Para contar esta historia, hubiera sido imposible hacerlo sin Kayed.

– Al final, comer es algo que hacemos todos los humanos de todas las religiones y condición.

– Exacto. Y además, me ha pasado que ha sido un proyecto muy transversal en cuanto a gente a la que no le interesa el periodismo internacional, ni Gaza, pero que se ha sentido muy conectada con esta historia. Les abre la puerta a lo que está ocurriendo allí, más allá de los cuarenta segundos del telediario y de los bombazos. Y ha sido la propia familia de Kayed la que me ha propuesto retomarla una vez que Netanyahu ha roto el alto el fuego. Despotricamos contra las redes sociales, pero también pueden servir para cosas como ésta.