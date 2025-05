Hélène cambia el restaurante Vino Mío por la tienda Vino Tuyo

Hélène Mostertman ha cambiado Vino Mio por Vino Tuyo. La empresaria holandesa, que traspasó en julio del año pasado el restaurante ubicado junto al teatro ... Cervantes, ha abierto una tienda de vinos que juega con el nombre de su primer establecimiento. Vino Tuyo se encuentra en el interior del mercado de la Merced, a apenas unos metros de donde trabajaba anteriormente.

El nuevo proyecto empresarial surge con la idea de dar a conocer nuevos productos y mantener el contacto con sus clientes de toda la vida. «Yo soy somelier y me encanta contar las historias de los vinos», explica. Además de caldos de diferentes DO, en el puesto también vende algunos productos relacionados con el mundo del vino y dispone de un pequeño córner con delicatessen de Málaga, como aceites, quesos o aceitunas.

En Vino Tuyo cuentan con una veintena de vinos diferentes, fundamentalmente de las bodegas Anayón, de la DO Cariñena, e Idrias, de la DO Somontano. Hélène explica que el primero era su vino más vendido en el restaurante y que tras traspasar el negocio ha decidido seguir promocionándolo entre el público de Málaga. El segundo es ecológico y también muy especial para ella.

Además, también cuenta con varias referencias de la DO Rioja, vermuts y una pequeña selección de vinos desalcoholizados. Pero no sólo eso: si un cliente quiere algún vino en concreto que ella no tenga se lo gestionará para entregárselo en la tienda.

Ampliar El rótulo del puesto pone Anayón, que es su distribuidor principal. Migue Fernández

Sobre esta nueva aventura avanza que está muy ilusionada porque le permitirá recuperar el trato directo con el público. De hecho ya le han escrito muchos de los clientes que iban a Vino Mío con los que ahora espera recuperar la relación. Añade, además, que es una aventura complicada porque el mercado no se encuentra en su mejor momento (muchos locales están cerrados). «Es un reto como me ocurrió con Vino Mío, que todos mis amigos me decían que estaba loca pero me salió bien y ahí sigue». «Es un hobbie con el que quiero disfrutar mucho», añade.

Respecto al traspaso de Vino Mío, explica que lo hizo para poder dedicarle más tiempo a sus otros proyectos, que siguen absorbiéndole mucho. Se refiere a Planeta Detalles, su otra empresa con la que vende regalos y packs personalizados por internet. También espera en breve comercializar paquetes compuestos por vinos y productos selectos, como quesos o chocolates a través de la web Happy Cheersy.

De momento Vino Tuyo (aunque en el rótulo del puesto pone Anayón por su proveedor principal) abrirá de miércoles a sábado, de 12 a 15 horas, para tantear al público, aunque posteriormente irá aumentando el horario y ya plantea incluso algunos eventos por la noche en formato cata y en los que quiere hacer partícipes a los otros puestos, como uno de quesos holandeses con los que linda.