El emotivo mensaje de Manu Sánchez a los hombres de trono de La Esperanza tras la procesión de Roma

La fecha del 17 de mayo de 2025 se ha quedado grabada a fuego en la memoria y corazón de muchos cofrades malagueños. Difícil olvidar la histórica cita de la Esperanza en la Gran Procesión del Jubileo de las Cofradías en Roma junto a la imagen del Cristo de la Expiración ('El Cachorro') de Sevilla. Un momento mágico también para el popular presentado Manu Sánchez quien recientemente ha dedicado en su cuenta de X unas emotivas palabras dedicadas a los hombres de trono malagueños.

El presentador y cómico sevillano ha explicado que recibió una invitación para formar parte del cortejo a su paso por un lugar emblemático de la ciudad: «Sigo viviendo y sintiendo este momento como quien todavía no es capaz de creérselo. Los hombres de trono de la Esperanza me invitaron a formar parte de ellos justo cuando 'El submarino' pasaba por el Coliseo de Roma», ha relatado.

💚Sigo viviendo y sintiendo este momento como quien todavía no es capaz de creérselo. Los hombres de trono de la @pasoyesperanza me invitaron a formar parte de ellos justo cuando “El submarino” pasaba por el Coliseo de Roma en @procesionroma25 el pasado 17 de mayo.



🥹Yo iba… pic.twitter.com/FymBlLOj1w — Manu Sánchez (@_ManuSanchez_) June 2, 2025

«Rodamos, inmortalizamos y contaremos todo lo que allí ocurrió. Esto no, esto es personal y os lo cuento por aquí, jamás me atreví ni a imaginar que la vida me tenía preparado este regalo. Ahí abajo se dijeron cosas sinceras, intensas y enormes que sin duda no merezco, Málaga siempre taaaan generosa conmigo», se ha sincerado el presentador. «Lloré, temblé, empujé, recordé, compartí, sané, agradecí y os juro que volé. También prometí y cumpliré. Este instante bien vale una eternidad. Subir la mirada desde dentro y poder encontrarme con Ella es y será algo por siempre indescriptible», asegura en una entrada de su red social donde ha compartido una foto y un vídeo de ese momento tan especial vivido.

Sánchez, que se desplazó a Roma para trabajar como director de 'Andalucía en Roma', el documental oficial de la procesión histórica, ha asegurado que dicha experiencia será «un tesoro para siempre».