Trump posa junto al primer ministro Israelí y su mujer Sara, y su homólogo hebreo Isaac Herzog. Agencias

Trump, en el Parlamento israelí para celebrar el acuerdo de paz en Gaza: ¿qué escribió en el libro de honor?

El presidente de EE UU utilizó su ya conocido rotulador negro de punta gorda con el que ha firmado los polémicos decretos de su mandato

Iñaki Juez

Iñaki Juez

Lunes, 13 de octubre 2025, 11:25

El Parlamento israelí (Knesset) ha recibido este lunes a un invitado muy especial. Donald Trump se encuentra en el hemiciclo hebreo tras aterrizar en el ... aeropuerto internacional de Ben Gurion, a 19 kilómetros de Tel Aviv, con motivo del acuerdo de paz alcanzado en Gaza. El presidente de EE UU ha estado acompañado en todo momento por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y por su homólogo hebreo, Isaac Herzog. Durante su visita, el magnate ha mostrado ante las cámaras el texto que dejó escrito de puño y letra, con rúbrica incluida, en el libro de honor de la Cámara de sus anfitriones. Una foto que recuerda a los temibles decretos arancelarios que ha estado firmando desde que accedió a la Casa Blanca el pasado 20 de enero.

