Cientos de palestinos recogen ayuda humanitaria de camiones que han ingresado a Gaza. Reuters

Trump viaja este lunes a Israel y Egipto para afianzar el plan de paz y su liderazgo personal

El presidente quiere reafirmar el compromiso de EE UU con la «estabilidad» en Oriente Medio y la «reconstrucción» de Gaza

Miguel Pérez

Domingo, 12 de octubre 2025, 22:30

Donald Trump llega este lunes a Oriente Medio en el ambiente más entusiasta que podía imaginar alguien de su personalidad y de su ego. El ... sábado por la noche, medio millón de israelíes corearon repetidamente su nombre en la plaza de los Rehenes de Tel Aviv, durante la última vigilia desde finales de 2023 para pedir la liberación de los secuestrados por Hamás.

