Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Milicianos de Hamás en el campo de refugiados de Nuseirat. AFP

Israel quiere despertar tras una pesadilla de 737 días de secuestro en Gaza

El país pasa la noche en vela antes del intercambio de 48 rehenes por casi 2.000 presos palestinos, un paso crucial para avanzar en el plan de paz

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Enviado especial. Tel Aviv

Domingo, 12 de octubre 2025, 20:38

Comenta

«Quiero despertar y que la pesadilla haya terminado, eso es lo único que pido», repetía Itzik Horn en la plaza de los Rehenes de ... Tel Aviv horas antes de la liberación de los cautivos por parte de Hamás. Horn, exhausto, volverá a encontrarse con su hijo Eitan después de más 737 días de cautiverio en manos de las facciones palestinas. E Israel lo celebrará este lunes por todo lo alto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El DNI hallado en el accidente mortal de la N-340 pertenece a un hombre apuñalado en un robo
  2. 2 Manuel, el motorista fallecido en la N-340: trabajaba en nutrición deportiva y estaba a punto de ser padre
  3. 3 Aemet avisa de chubascos tormentosos localmente fuertes en Andalucía este sábado
  4. 4 Si tienes entre 25 y 64 años puedes solicitar una ayuda de hasta 1.500 euros si cumples estos requisitos
  5. 5 La Primitiva del sábado deja un premio millonario en un bazar de Málaga
  6. 6 Condenado en Málaga por violar a su hijastra de 14 años tras ingresar la madre en prisión
  7. 7 ¿Me pueden multar por colgar una bandera en la fachada de casa? Esto es lo que dice la ley
  8. 8 Cae en Málaga el primer y segundo premio de la Lotería Nacional del jueves 9 de octubre
  9. 9 Muere un ciclista de 35 años tras ser atropellado de madrugada en Vélez-Málaga
  10. 10

    El Unicaja resucita en la segunda parte para ganar al Gran Canaria (72-81)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Israel quiere despertar tras una pesadilla de 737 días de secuestro en Gaza

Israel quiere despertar tras una pesadilla de 737 días de secuestro en Gaza