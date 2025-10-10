Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Familiares de los rehenes exigen su liberación en una concentración en Tel Aviv. AFP

Estos son los 48 rehenes que Hamás se compromete a liberar dos años después

Entre las familias existen sentimientos encontrados: por un lado, emerge la esperanza y la ilusión ante el probable regreso de la veintena de cautivos que se cree que siguen con vida y, por otro, crece el desasosiego y la angustia

Ivia Ugalde

Ivia Ugalde

Viernes, 10 de octubre 2025, 00:26

Comenta

Las familias de los 48 rehenes israelíes que siguen en manos de Hamás viven estos días inmersos en un torbellino de emociones encontradas. Por un ... lado, emerge la esperanza y la ilusión ante el probable regreso de la veintena de cautivos que se cree que siguen con vida -aunque Israel teme seriamente por el estado de salud de dos ellos- y, por otro, crece el desasosiego y la angustia entre muchos seres queridos que como Rotem Cooper siguen sin poder hacerse a la idea de que quizá nunca puedan recuperar los restos. «Es demasiado horrible pensar que no recuperaré ni los restos de mi padre», confiesa angustiado al diario 'The Times of Israel' desde la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv.

