Así es el calendario para que las armas callen en la Franja

1 A partir de las 14.00 Benjamín Netanyahu reunirá a su gabinete. Horas después, sobre las 17.00 horas, el primer ministro israelí informará a su Consejo de Seguridad de todos los términos del pacto y a continuación el Gobierno en pleno lo refrendará. Se espera una sesión tensa. Netanyahu tiene el apoyo de la oposición y un respaldo tibio (pero respaldo al fin y al cabo) de los partidos de la derecha. Se opondrán los dos ministros de la extrema derecha, sector que ya ha cuestionado la pervivencia del gabinete a medio plazo. En esta reunión únicamente se aprobarán los pasos inmediatos acordados en el pacto: liberación de rehenes y presos palestinos, y la aplicación de un alto el fuego. Los demás apartados del plan de paz de Donald Trump no entrarán a debatirse.

2 La aprobación del acuerdo por parte del Gobierno abre la puerta a la movilización 'de facto' de las tropas para replegarse a una segunda línea de control dentro de la Franja, Esta retirada parcial debe producirse en 24 horas; es decir, hasta las cinco de la tarde de este viernes, A partir de ese instante, tendrá el control sobre el 53% del territorio gazatí.

3 La sesión del Gobierno dará luz verde a la liberación de los casi 2.000 presos palestinos contemplados en el pacto. Previsiblemente, la lista de excarcelados cumple dos 'líneas rojas' del Ejecutivo hebreo: seguirán en prisión dos excomendantes de Hamás condenados por atentados sanguinarios y todos los militantes de la Fuerza Nukba que participaron en la matanza del 7 de octubre de 2023.

4 La aprobación hoy del acuerdo da inicio finalmente a la cuenta regresiva para liberar a los rehenes en el plazo de 72 horas. El pacto establece que todos los cautivos sean entregados a Israel al mismo tiempo y «sin ceremonias públicas». La veintena de secuestrados que sigue con vida podría ser puesta en libertad este sábado. El presidente de EE UU, sin embargo, ha dicho en una comparecencia ante los periodistas que «todos regresarán el lunes».