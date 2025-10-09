Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer israelí se hace una foto con un hombre disfrazado de Donald Trump en Tel Aviv para festejar el acuerdo. AFP

Así es el calendario para que las armas callen en la Franja

Tras la firma del acuerdo entre Israel y Hamás, el ejército deberá replegarse en 24 horas y se espera a Trump el domingo en Jerusalén para pronunciar un discuso ante el Parlamento

M. Pérez

Jueves, 9 de octubre 2025, 10:55

Comenta

Tras el anuncio de que Israel y Hamás ultimaron un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza y devolver a los rehenes a ... sus hogares, aún quedan numerosos pasos por dar para implementar el acuerdo por fases.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  2. 2 El Ayuntamiento de Benalmádena clausura el hotel Vistamar 15 meses después de autorizar su reapertura
  3. 3 Una ingeniera de Madrid se ofrece a acoger a los caballos para que no sean sacrificados
  4. 4 Despliegue de la Guardia Civil en la Ciudad de la Justicia de Málaga por un juicio entre clanes de Benahavís
  5. 5 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  6. 6 Un cliente apuñala en el pecho al cocinero de un restaurante de Marbella
  7. 7 «Dejamos a Iodi en un hotel de 5 estrellas para gatos en Marbella y nos la devolvieron muerta; era como nuestra hija»
  8. 8 Fallece un legionario de Ronda de 23 años durante una ruta senderista por la sierra de Cádiz
  9. 9 Una avería deja sin servicio las paradas del metro en el Centro de Málaga en plena hora punta
  10. 10 Buscador | ¿Está tu barrio entre los más pobres o los más ricos de Málaga?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Así es el calendario para que las armas callen en la Franja