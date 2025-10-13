Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ivanka Trump, ovacionada en el Parlamento israelí. AFP

La emotiva ovación a una Ivanka Trump al borde de las lágrimas en el Parlamento Israelí

La hija del presidente de EE UU fue aplaudida tras llegar a la tribuna de visitantes del hemiciclo hebreo para escuchar el discurso de su padre

Iñaki Juez

Iñaki Juez

Lunes, 13 de octubre 2025, 12:51

Visitante ilustre. Es en lo que se convirtió este lunes Ivanka Trump al ser ovacionada en el Parlamento israelí. La hija del presidente de EE ... UU se encontraba en el Knesset para asistir al discurso de su padre con motivo del acuerdo de paz en Gaza, al que ha contribuido con su labor de mediación entre el Gobierno hebreo y Hamas. Y, durante unos breves minutos, se convirtió en la gran protagonista del acto.

