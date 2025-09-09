Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. AFP

Trump expresa su enfado a Netanyahu por atacar a un «aliado» de EE UU

Los países árabes cierran filas con el Gobierno catarí y califican la operación militar hebrea como una acción «traicionera» que viola la soberanía del país

M. Ayestaran | M. Pérez

Martes, 9 de septiembre 2025, 23:06

La comunidad internacional, y en especial los gobiernos de Oriente Medio, no esperaban que el primer ministro Benjamín Netanyahu llegara nunca a la decisión de ... bombardear en Qatar, la nación donde tuvo una oficina comercial y que ha alojado -junto con El Cairo- los principales esfuerzos para negociar el final de la crisis en Gaza.

