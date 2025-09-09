Israel ordena la evacuación total e inmediata de toda la Ciudad de Gaza ante su nueva ofensiva

El ejército israelí ordenó este martes la evacuación de los residentes de todos los barrios de Ciudad de Gaza, «desde la Ciudad Vieja y Tuffah ... en el este hasta el mar en el oeste», ante una nueva ofensiva para tomar el mayor centro urbano del enclave, como parte de una toma de control planificada que ha generado la alarma internacional sobre el futuro de todo el territorio. Los mandos hebreos han confirmado que sus tropas actuarán con la «mayor contundencia» en la operación.

«A todos los habitantes de Ciudad de Gaza (...), las fuerzas de defensa están decididas a derrotar a Hamás y actuarán en la zona de Ciudad de Gaza con mayor contundencia», escribió el portavoz en árabe de las fuerzas armadas hebreas, Avichay Adraee, en la red social X. «Evacúen inmediatamente por el eje Al Rashid», añadió el militar, después de que el ejército israel publicara varias órdenes de desalojo dirigidas a los habitantes de la urbe palestina en los últimos días ante la intensificación de su ofensiva.

La toma de la ciudad, en la que viven un millón de palestinos, complica los esfuerzos por un alto el fuego para poner fin a la guerra de casi dos años. Mientras tanto, el presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, sigue adelante con su plan de tomar los dos bastiones restantes de Hamás.

Netanyahu afirmó que Israel no tenía otra opción que completar la tarea y derrotar a Hamás, dado que el grupo terrorista se había negado a deponer las armas. La organización palestina, por su parte, afirmó que no se desarmaría a menos que se estableciera un Estado palestino independiente.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, reiteraba este martes su amenaza al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) de que será «destruido» si no depone las armas y entrega a «todos» los rehenes que permanecen bajo su custodia en la Franja de Gaza, donde el Ejército derribó en la víspera 30 edificios residenciales.

La ofensiva israelí ha dejado hasta la fecha más de 64.500 palestinos muertos y más de 163.000 heridos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave y la hambruna registrada en la zona a causa de las severas limitaciones a la entrega de ayuda humanitaria.